Succesul lui Clubhouse a făcut ca tot mai multe companii să acorde importanță sporită sunetului și transmisiunilor audio.

Twitter și Facebook au dezvăluit funcțiile lor de chat audio, iar acum a venit rândul lui Spotify. Compania pune la dispoziție noua sa aplicație Greenroom pentru iOS și Android pe cele 135 de piețe globale unde activează. Serviciul este în esență un înlocuitor revizuit pentru Locker Room, rețeaua socială audio pentru fanii sportului pe care Spotify a obținut-o prin achiziția Betty Labs în martie.

Bineînțeles, Greenroom este destinat publicului de 365 de milioane de utilizatori ai platformei de streaming. Ca atare, vă veți putea conecta la aplicație folosind contul Spotify, după care veți putea găzdui sau participa la camere live folosind comenzile de înregistrare și chat încorporate.

Desigur, pentru a avea succes, platforma Greenroom are nevoie de conținut, iar acesta va veni de la utilizatori, dar și de la creatori de conținut importanți precum The Ringer, Joe Rogan sau Call Her Daddy, câțiva dintre cei care au semnat acorduri de exclusivitate cu Spotify.

___________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: