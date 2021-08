Angajații Google s-ar putea confrunta cu tăieri de salarii, în cazul în care aleg să muncească de acasă permanent, informează Reuters, citând un studiu realizat în principal pentru companiile din Silicon Valley.

Facebook și Twitter, de exemplu, ar putea diminua salariul angajaților care s-au mutat în zone ceva mai ieftine, iar în cazul Google studiul a arătat că aceștia s-ar putea alege oricum cu un salariu mai mic, dacă lucrează doar de acasă.

„Pachetele noastre de beneficii au fost întotdeauna determinate de locație și întotdeauna am oferit o remunerație de top în raport cu piața locală în care activează angajații”, a transmis un reprezentant Google, care a adăugat și că salariul va fi diferit în funcție de fiecare oraș și de fiecare stat în parte.

Jurnaliștii oferă și un exemplu, pe baza estimărilor Work Location Tool. Un angajat Google care face naveta către biroul din Seattle dintr-un district apropiat ar putea să aibă un salariu mai mic cu până la 10% dacă lucrează de acasă constant. Astfel, angajatul lua în considerare munca remote, dar a decis să meargă în continuare la birou, în ciuda navetei de două ore. „Este o tăiere de salariu echivalentă cu suma pe care am primit-o în plus la ultima promovare. Nu am muncit atât de mult pentru a obține promovarea, ca acum să primesc un salariu mai mic”, a declarat angajatul, care a dorit să rămână anonim.

Mai mult, capturi obținute de Reuters din documentele salariale interne ale Google arată și ele că un angajat care locuiește în Stamford, Connecticut - adică la o oră distanță de New York, cu trenul - va fi plătit cu 15% mai puțin dacă lucrează de acasă, în vreme ce un coleg de la același birou care și locuiește în New York City nu va suferi nicio modificare salarială.

Purtătorii de cuvânt ai Google au precizat că nu este cazul ca salariile să fie modificate pentru cei care doresc să muncească 100% remote din orașele în care compania are birouri. Totuși, problema referitoare la navetă și la mutarea locuinței într-o zonă cu un cost mai mic nu a fost clarificată.

