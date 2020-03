Facebook este chemat în instanță, după ce a fost dat în judecată de către Australia.

Mashable anunță că Facebook a fost dat în judecată de guvernul din Australia pentru că ar fi încălcat legile privind dreptul la intimitate.

Suma pe care statul australian o cere drept daună este de 529 de miliarde de dolari, iar întreg procesul pleacă de la scandalul mai vechi Cambridge Analytica.

Potrivit informațiilor din dosar, Facebook a încălcat dreptul la intimitate a 311.127 de cetățeni australieni prin aplicația This is Your Digital Life în perioada martie 2014 - mai 2015.

Pentru fiecare lege încălcată pe utilizator de către Facebook, guvernul Australiei cere daune de 1.7 milioane de dolari.

Facebook a plătit o amendă de 5 miliarde de dolari către guvernul SUA în 2019 în urma acestui scandal.