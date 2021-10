Potrivit presei internaționale, noua denumire va reflecta importanța din ce în ce mai mare a conceptului de „metaunivers”.

Facebook se rebranduiește și se pare că începând de săptămâna viitoare compania va avea un nou nume, scriu jurnaliștii de la The Verge. Aparent, gigantul social media își dorește ca noua denumire să reflecte accentul din ce în ce mai mare pe care îl pun pe ideea de „metaunivers”. Modificarea ar putea avea legătură și cu proiectul încă nelansat de social virtual reality, numit Horizon Worlds. Rețeaua de socializare va păstra, cel mai probabil, brandingul Facebook, dar va intra sub umbrela altei companii-mamă, alături de Instagram, WhatsApp și Oculus. Procesul ar fi similar cu ceea ce a făcut Google în 2015, atunci când multiplele sale divizii și proiecte au fost aduse împreună sub denumirea Alphabet.

The Verge arată că schimbarea denumirii este un secret foarte bine păstrat și nici măcar directorii seniori nu au deocamdată certitudinea acestui fapt. Mark Zuckerberg a vorbit de multe ori despre dorința de a transforma Facebook într-o companie cu focus pe conceptul de „metaunivers” și a construit gradual această valență a rețelei de socializare. În acest an, Facebook a decis să formeze o echipă dedicată acestui scop de a construi un metaunivers, iar în urmă cu doar câteva zile reprezentanții gigantului au vorbit despre dorința lor de a adăuga 10.000 de noi angajați extrem de bine pregătiți, în întreaga Uniune Europeană, pentru a lucra la experiențele originale de realitate virtuală și realitate augmentată. Compania a lansat în luna septembrie și ochelarii inteligenți Ray-Ban Stories.

Reprezentanții Facebook au fost contactați de jurnaliștii The Verge, dar au refuzat să comenteze „zvonuri și speculații”.

Nu e foarte clar încă felul în care Facebook plănuiește efectiv să-și schimbe denumirea, dar cu siguranță e un moment bun pentru aceste zvonuri, pentru a distrage atenția de la scandalul mediatic prin care trece în ultima perioadă. Mai mulți foști angajați ai companiei au depus mărturie împotriva gigantului, acuzându-l că prioritizează profitul în detrimentul siguranței utilizatorilor.

