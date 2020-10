Apelurile în așteptare pot deveni foarte frustrante la un moment dat, iar muzica utilizată pentru a înlocui interacțiunea nu ajută nici ea prea tare.

Google s-a gândit la acest lucru și a lansat pentru telefoanele sale opțiunea „Hold for Me”, disponibilă pentru modelele Pixel 5 și Pixel 4a. Aceasta se comportă ca o „secretară” cu inteligență artificială care folosește tehnologia Google atunci când utilizatorul este pus pe hold într-un apel la un call center, de exemplu, permițându-i acestuia să lase telefonul deoparte și să-și continue activitatea.

Serviciul monitorizează momentul în care apelul este preluat și trimite o notificare atunci când utilizatorul trebuie să se întoarcă la apel. Între timp, asistentul Google le va cere reprezentanților call-center să rămână în așteptare pentru câteva secunde.

„Sistemul de contact al fiecărui business este diferit, iar algoritmii simpli nu pot detecta cu precizie când apelul este într-adevăr preluat de un reprezentat de customer support. Hold for Me este realizat pe baza tehnologiei Google Duplex care nu doar că recunoaște muzica specifică unui apel în așteptare, dar înțelege și diferența între un mesaj înregistrat – precum `Bună, îți mulțumim pentru că rămâi în așteptare` - și un reprezentant real care intră pe fir”, au transmis reprezentanții Google Andrew Goodman și Joseph Cherukara, citați de The Guardian.

Serviciul are, totuși, și câteva limitări. Baza de clienți pentru care va fi lansat inițial este extrem de limitată – Pixel 5 are o producție raportată de aproximativ 800.000 de unități, iar Google nu a anunțat oficial planuri pentru a face opțiunea disponibilă și pe alte dispozitive. În plus, acesta este valabil deocamdată doar în SUA.

Nucleul funcționalității este Google Duplex, o tehnologie uneori considerată controversată pe care compania o utilizează pentru a oferi o automatizare telefonică mai avansată.

Aceasta a fost lansată pentru prima dată în 2018 și le permite utilizatorilor Google să-și seteze întâlniri în calendar și să facă rezervări la restaurante cu ajutorul asistentului cu inteligență artificială. Atunci când a fost lansat inițial, acest asistent a fost conceput de o manieră atât de realistă (integrând chiar și unele ticuri și automatisme în vorbire) încât mulți oameni l-au criticat pentru că oferă o senzație „înșelătoare”. Ulterior, Google a transmis că software-ul va fi programat pentru a putea fi identificat drept un robot atunci când realizează apeluri.

