Se pare că gigantul vrea să introducă o nouă funcție care să le facă utilizatorilor viața mai ușoară.

YouTube ar testa o funcționalitate numită Smart Downloads, care permite descărcarea a 20 de clipuri video pe săptămână, pe baza preferințelor utilizatorului. Desigur, aplicația va putea să descarce conținutul doar printr-o conexiune Wi-Fi, pentru că scopul este acela de a minimiza utilizarea datelor mobile atunci când userii vizualizează conținut pe canalele preferate pe care le urmăresc frecvent.

Noua funcție este disponibilă doar pentru abonații Premium din Europa. Aceștia o pot activa mergând la Settings - Try new features - Try it out. Pentru a participa la faza de testare, aceștia ar trebui să o activeze până pe 14 februarie.

Aplicația va trimite tot timpul notificări atunci când utilizatorii rămân fără spațiu de stocare, iar după descărcarea clipurilor aceștia le pot vizualiza în Librărie, alături de celelalte clipuri descărcate anterior.

____________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: