HBO Go se transformă în HBO Max și va intra pe piața din România în 2022.

Reprezentanții HBO au confirmat informația pentru Pagina de Media, precizând și că platforma va integra inclusiv noul serial din faimosul univers Game of Thrones - „House of the Dragon”, care se va lansa, cel mai probabil, tot în 2022.

Compania a anunțat schimbarea și într-un clip care prezintă și câteva dintre titlurile pe care utilizatorii le vor găsi pe platformă: Umbre, Friends, Povestea Slujitoarei, The Hobbit, Gossip Girl și multe altele.

De asemenea, în 2022 HBO Max va fi disponibil și în alte teritorii precum Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia şi Slovenia.În Europa el va ajunge încă de anul acesta, fiind concentrat pe câteva piețe, cum ar fi Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania şi Andorra. Pe 29 iunie, HBO Max a devenit disponibil pe scară largă, în 39 de teritorii din Caraibe și America Latină, la un an de la debutul pe piața nord-americană.

