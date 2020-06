WarnerMedia, compania care deține HBO, a lansat de curând un serviciu de streaming numit HBO Max și odată cu aceasta decide să elimine și HBO Go.

Compania are acum nu mai puțin de trei servicii online: HBO Go, HBO Now și acum și HBO Max. Ceea ce poate fi confuz pentru mulți utilizatori. WarnerMedia dorește să simplifice asta și să renunțe la celălalte aplicații. Astfel, pentru început, HBO Go va fi închis pentru o parte din utilizatori, iar aceștia vor fi mutați pe serviciul HBO Max.

Schimbarea va avea loc mai întâi în SUA apoi și în Europa, respectiv România. Clienții HBO Go din SUA au primit deja notificările că vor trebui să treacă pe Max, iar cei care folosesc HBO Now vor face un update la aplicație prin care aceasta se transformă în HBO Max.

HBO Go nu va dispărea în curând din România și Europa, însă tranziția va avea loc la un moment dat. Vom vedea exact ce va însemna asta atunci și cum va fi afectat prețul serviciului. HBO Max costă în acest moment 14,99 de dolari pe lună în SUA.

