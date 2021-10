Google Assistant va răspunde în curând și la alte formulări, în afară de „Hey Google”.

XDA Developers relatează că o nouă funcționalitate numită „Quick Phrases” este testată pe un Google Pixel 3 XL, care rulează Android 12 Beta. Nu se știe încă dacă Android 12 este o condiție pentru a accesa Quick Phrases.

Această nouă funcționalitate va putea fi activată din setările Google Assistant. Odată implementată, asistentul va reacționa la anumite fraze, în funcție de context. De exemplu, dacă vrei să oprești o alarmă, Google Assistant va reacționa la „Stop” sau „Snooze”, fără ca utilizatorul să fie obligat să rostească mai întâi „Hey Google”. Un apel poate fi preluat doar prin comanda vocală „Answer” și respins prin „Decline”.

În luna septembrie, 9to5Google a publicat o listă de comenzi despre care se crede că ar fi implementate prin Quick Phrases. Printre ele, „Cancel the alarm", „Send a broadcast", „What's the weather?", „Turn up the volume" și „Pause the music".

