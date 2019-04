Glumind puțin, se pare că datele tale personale pe Facebook sunt la fel de sigure ca banii la saltea.

Facebook se consideră a fi o companie transparentă. Din păcate, și datele utilizatorilor au fost la fel de transparente pentru cei care doreau să descopere informații importante.

Potrivit Wired, o firmă de cybersecurity numită UpGuard tocmai a descoperit faptul că pe serverele Amazon se aflau, neprotejate, peste 500 de milioane de date ale utilizatorilor Facebook, printre care conturi, nume, parole, comentarii, interese și like-uri.

Datele respective au fost urcate pe serverele Amazon de către doi dezvoltatori de aplicații pentru Facebook diferiți, iar Wired notează că aceasta este o nouă dovadă care arată că Facebook împărtășește date private cu terți.

Această problemă a devenit cu atât mai clară anul trecut, când scandalul Cambridge Analytica a lovit rețeaua socială în plin.

Acum, o parte din date aparțin unei companii din Mexic, Cultura Colectiva, care folosea serverele Amazon pentru a stoca 146 GB de date, printre care 540 de milioane de informații despre utilizatorii de pe Facebook.

Cealaltă parte de date aparținea unei aplicații denumite At the Pool, care stocase parolele a 22.000 de utilizatori, sub formă text, fără niciun fel de protecție.

