Atunci când vine vorba despre hărți și navigație, Google este în continuare „regele”, prin aplicația Maps.

Apple încearcă de ani de zile să redevină relevant pe această piață, iar ultimele update-uri pe care compania americană le-a lansat s-au concentrat pe oferirea unei experiențe de utilizare mult mai bune pentru posesorii de iPhone.

Apple a lansat un nou update prin care utilizatorii pot avea o vizibilitate mult mai bună a drumurilor, clădirilor, parcurilor și aeroporturilor, dar și o opțiune de „Look Around” prin mai multe orașe și tranzit în real-time prin Miami.

Din nefericire, cele mai importante upgrade-uri ale aplicației sunt destinate utilizatorilor din SUA, ceea ce nu prea îi ajută pe posesorii de iPhone din România.

Apple Maps este utilizată în 200 de țări pe iPhone, iPad, iMac, Apple Watch și CarPlay, însă nu reușește să se apropie de Google Maps, care la rândul său a primit câteva update-uri importante în ultimele luni, „împrumutate” de la Waze, aplicație deținută tot de gigantul Google.

Planul Apple este de a dezvolta serviciile de Look Around și în Europa, începând cu marile orașe europene. Pentru moment, singurul mare avantaj pe care aplicația Maps de la Apple îl are îl fața Google este o protecție a datelor mai atentă.