Orange România a lansat, oficial, serviciile 5G pentru clienții din București, Iași și Cluj-Napoca.

Reprezentanții companiei arată că rețeaua oferă viteze maxime de descărcare de până la 1.2 Gbps şi viteze medii de 600 Mbps. Astfel, clienții ar putea beneficia de o experiență asemănătoare celei oferite de Internetul prin fibra optică, cu viteză superioară și latență scăzută.

„Prin lansarea 5G de astăzi facem un pas important spre următoarea generație de rețele mobile și de servicii ale viitorului. Astfel, oferim clienților noștri cea mai mare viteză 5G din România și, în exclusivitate, servicii de top - Number Share, eSIM şi HD Voice Plus, ce aduc o experiență de conectivitate completă.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer Orange România.

Orange aduce, astfel, și pachete care conțin abonamente speciale și telefoane compatibile 5G: acces la Internet 5G, trafic de internet nelimitat, 9.33 GB în roaming SEE pe mobil, apeluri de voce şi SMS-uri nelimitate naţional şi în roaming SEE, la care se adaugă acces la conţinut prin serviciul de muzică Deezer şi pachetul de TV mobil Family HD Go, pentru 25 de euro pe lună. Telefonul Samsung Galaxy S10 5G este disponibil și el exclusiv la Orange, în rate lunare de 47 euro.

În acelaşi pachet, utilizatorii pot beneficia gratuit de conectivitate sporită cu serviciul Number Share, pe care Orange îl lansează în premieră în România alături de ceasul Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE. Serviciul Number Share permite clienţilor să folosească acelaşi număr de telefon pe mai multe dispozitive, fără a necesita conexiune Bluetooth sau Wi-Fi. Prin intermediul acestora, clienţii pot accesa agenda de contacte, pot iniţia şi primi apeluri sau pot folosi datele mobile direct de pe ceas, total independent de smartphone.

Ceasul Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE este și el disponibil exclusiv în oferta Orange, cu o rată lunară de 14 euro, achiziţionat împreună cu telefonul Samsung Galaxy S10 5G.