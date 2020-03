Turmericul este o planta erbacee care isi are originea in Asia si este folosit in scop terapeutic, dar si gastronomic, avand un gust iute amarui. Radacina de turmeric este recomandat de utilizat pentru continutul sau bogat in uleiuri volatile, curcumina, saruri minerale, polizaharide, peptide solubile in apa si sescviterpene. Turmericul se poate administra sub forma de pudra, infuzie din radacina, tinctura, dar poate fi inclus si in diferite preparate alimentare.

Diferenta dintre curcuma si turmeric si mod de folosire

Curcuma este o planta inrudita cu ghimbirul, care provine din India, tara in care este folosita de peste 4000 de ani pentru proprietatile curative sau alimentare. Curcuma este folosita la gatit pentru ca asigura o nuanta aurie preparatelor si un gust unic.

Specialistii in nutritie sunt de comun acord ca planta are o mare putere de sustinere a sanatatii si de tratare a multor boli, fiind publicate peste 10000 de studii pe tema beneficiilor acesteia. Puterea ei maxima este obtinuta in combinatie cu piperina, cu extractul de piper negru, motiv pentru care se recomanda consumul impreuna cu piperina.

Turmericul se obtine din macinarea radacinilor plantei Curcuma Longa, fiind folosit in general in bucataria indiana la prepararea orezului, dar nu numai. Acesta este si un ingredient-cheie al condimentului numit curry, avand beneficii importante pentru sanatate. Turmericul are un gust intens, cu o aroma usor amaruie.

Curcuma poate fi considerata ca fiind una dintre cele mai importante plante de pe planeta, gratie substantei active continute, deunumita curcumin, substanta recunoscuta ca fiind un potential remediu natural pentru cancer, pentru declinul cognotiv, pentru slabirea vederii si alte tulburari care sunt asociate cu imbatranirea.

In medicina traditionala chineza, aceasta planta este folosita pentru puternicul rol antiinflamator, pentru tratarea problemelor digestive sau hepatice, in bolile de piele sau la accelerarea vindecarii ranilor.

Turmericul poate fi adaugat la fripturi, in sosul pentru marinata alaturi de cimbru, miere si mustar Dijon, in omlete, supe, in orez sau in mancaruri de legume, in smoothie-uri sau chiar in ceaiuri. Acesta poate fi folosit si sub forma de suplimente alimentare, precum capsule sau tinctura, fiind un truc ideal pentru albirea dintilor, in parodontoza sau in afectiunile gingivale, mai ales daca este combinat cu uleiul de cocos.

Cele mai importante beneficii ale turmericului si curcuminei

Indienii folosesc turmericul de mii de ani pentru proprietatile antiinflamatoare si dezinfectante. Contine antioxidanti ce combat radicalii liberi si pot reduce sau preveni daunele provocate de acestia. Bromelina imbunatateste absorbtia si efectele antiinflamatoare ale curcuminei, de aceea este adesea combinata cu extractul de turmeric. Turmericul este un antiinflamator natural folosit pentru ameliorarea simptimelor neplacute in cazul bolnavilor de artrita, osteoartrita si artrita reumatoida.

Un alt beneficiu al consumului de curcumin este legat de proprietatile asupra digestiei. Turmericul are proprietati detoxifiante care contribuie la o digestie sanatoasa si favorizeaza controlul greutatii corporale. In plus, acesta ajuta la reducerea colesterolului rau LDL din ficat si la imbunatatirea functiei hepatice. Acest ingredient ajuta la ameliorarea disconfortului in cazul sindromului colonului iritabil si al afectiunilor stomacale, precum indigestie si colita ulcerativa.

Turmericul are proprietati benefice asupra sistemului cardiovascular. Cercetarile arata ca acesta poate ajuta la prevenirea aterosclerozei, la formarea placii ce poate bloca arterele si poate determina aparitia accidentelor vasculare cerebrale si infarctului.

Turmericul are proprietati anticancerigene si antitumorale deoarece contribuie la prevenirea si tratarea cancerului, incetinind raspandirea celulelor canceroase. Studiile efectuate arata ca turmericul poate fi util in prevenirea raspandirii cancerului la san si la plamani, dar si la avansarea cancerului pancreatic sau de colon. Combinat cu conopida, turmericul are proprietati benefice in ceea ce priveste prevenirea cancerului la colon.

Turmericul previne si trateaza afectiunile neurodegenerative, avand proprietati antioxidante si antiinflamatoare, dovedindu-se a fi util in prevenirea si tratarea Alzheimerului si Parkinsonului sau sclerozei multiple. Curcuma mai este utilizata si in tratarea migrenelor, dar are si efecte benefice in ceea ce priveste protectia impotriva imbatranirii creierului, in ceea ce priveste protejarea tesuturilor creierului si celulelor de actiunea devastatoare determinata de radicalii liberi.

Turmericul este folosit si in tratarea diferitelor afectiuni din sfera ORL. Cu un dozaj corect, curcuminul poate calma tusea, durerile in gat si fluidifica secretiile nazale, inlesnind grabirea procesului de vindecare a diferitelor afectiuni ORL. Trateaza febra si previne aparitia racelilor.

Turmericul are si o actiune incredibila asupra creierului, actiune mentionata anterior si completata de proprietatile benefice in cazul persoanelor care sufera de depresie sau de anxietate. Fiind si un excelent aliat impotriva bolilor de piele, turmericul accelereaza procesul de absorbtie al colagenului si previne deteriorarea celulelor pielii, ameliorand dermatitele, acneea si psoriazisul.

Nu in ultimul rand, turmericul este folosit pentru reglarea nivelului de zahar din sange, fiind recomandat cu precautie pentru pacientii insulino-dependenti.

In concluzie, pe langa aromele delicioase si foarte puternice pe care le ofera preparatelor culinare, turmericul are si beneficii pentru sanatate, gratie curcuminului, substanta activa ce se gaseste in suplimentele alimentare.

Precautii in ceea ce priveste consumul de turmeric si curcuma

Consumat in cantitati ridicate, turmericul poate provoca greata si diaree. Consumul de turmeric pe termen lung si in cantitati mari poate duce la aparitia ulcerului si la aparitia durerilor abdominale. Totodata, turmericul are proprietati anticoagulante, de aceea nu ar trebui consumat inainte de o interventie chirurgicala sau de catre pacientii care sufera de afectiuni de coagulare a sangelui, sau in asociere cu alte medicamente coagulante, precum heparina sau aspirina.