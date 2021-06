Informația este astăzi la un click distanță. Putem afla aproape orice ne dorim în doar câteva secunde și putem urmări cu ușurință profesioniști care să ne inspire. Într-un domeniu atât de dinamic și mereu în schimbare ca informatica și tehnologia, poate te gândești ce nevoie mai ai să citești cărți.

Cu toate acestea, sunt cărți de informatică sau despre oameni de succes din domeniul tehnologiei care îți pot oferi perspective interesante și idei valoroase, mai ales dacă îți dorești o carieră în această direcție sau un startup de succes. Și ca să nu dai o avere pe astfel de cărți, le poți găsi cu ușurință la prețuri mici într-un anticariat online.

Așadar, dacă îți dorești o doză de inspirație și motivație, iată 5 cărți pe care orice pasionat de informatică sau antreprenor în tehnologie nu ar trebui să le rateze:

1. Steve Jobs. Biografia autorizata - Walter Isaacson

O carte de căpătâi pentru toți pasionații de informatică și tehnologie, biografia lui Steve Jobs este o poveste foarte interesantă, cu multe lecții de viață, caracter, leadership și valori, dar, mai ales, lecții despre inovație. Walter Isaacson a intervievat peste 100 de persoane din cercul apropiat al lui Steve Jobs pentru a creiona portretul unui antreprenor creativ care a revoluționat lumea. Chiar dacă nu a fost niciodată un manager exemplar sau un model, Jobs poate fi considerat o figură emblematică în istoria tehnologiei, un vizionar inventic, plin de imaginație și dedicat inovației. Astfel biografia lui ar trebui să fie prima pe lista de cărți de informatică a oricărui pasionat de tehnologie.

2. Un optimist nerăbdător. Bill Gates despre Bill Gates - Lisa Rogak

Dacă am vorbit despre Apple, trebuie să discutăm și despre Microsoft și figura emblematică din spatele acestuia: Bill Gates. Un personaj și un om de afaceri destul de controversat al istoriei moderne, dar și un vizionar ingenios, Gates a avut o influență majoră asupra modului în care a evoluat tehnologia. „Un optimist nerăbdător - Bill Gates despre Bill Gates”, deși e printre acele cărți de informatică mai vechi, este o colecție valoroasă de citate ale fondatorului Microsoft pe diverse subiecte. Cu siguranță, îți va răspunde la multe întrebări despre gândirea unui om care a construit un imperiu în tehnologie.

3. Word of Mouse: 101+ Trends in How We Buy, Sell, Live, Learn, Work, and Play Hard - Marc Ostrofsky

Dacă îți dorești cărți de informatică în engleză, îți recomandăm Word of Mouse de Marc Ostrofsky. Aceasta este lectură obligatorie pentru oricine vrea să folosească tehnologia la potențialul său maxim pentru a obține avantaje competitive. Ostrofsky face o analiză extinsă a modului în care tehnologia își face loc în viața noastră de zi cu zi și oferă o serie de soluții pentru cum poți profita de aceasta pentru a trăi, învăța, cumpăra, vinde, munci sau comunica mai bine.

4. Revolutia Blockchain. Despre felul în care tehnologia aflată la baza bitcoinului transformă banii, afacerile și lumea - Alex Tapscott, Don Tapscott

Tehnologia va avea cu siguranță un impact major nu numai asupra vieții noastre de zi cu zi, dar și asupra viitorului economic global. Și aici nu vorbim de mașini autonome, AI, sau IoT, ci de Blockchain - tehnologia care va transforma lumea afacerilor. Așa că dacă vrei să înțelegi de ce Blockchain este una dintre cele mai importante invenții din istoria IT&C, trebuie să incluzi aceast volum de Tapscott pe lista ta de cărți de informatică de citit.

5. Zero to One - Peter Thiel

Pentru cei care își doresc să pornească un startup în tehnologie, Zero to One este una dintre acele cărți de informatică ce trebuie citite. Autorul, Peter Thiel, este și el un antreprenor tech în serie, co-fondatorul faimosului sistem de plăți online PayPal. În această carte lăudată inclusiv de Mark Zuckerberg și Elon Musk, Thiel povestește cum să construiești un startup tech de succes. De asemenea, oferă o privire în interiorul Sillicon Valley și sfaturi practice de business.

Sursa foto: Daniel Frank/ Unsplash