Filmele cu și despre jocuri de noroc i-au fascinat întotdeauna pe cinefili, de aceea, Hollywood-ul a produs pe bandă rulantă producții după producții, cu actori ce nu mai au nevoie de absolut nicio prezentare.

Atmosfera specifică sălilor de joc din Las Vegas, trișori care încearcă să joace împotriva șanselor, planuri mărețe de a fugi cu banii “casei” - toate aceste idei s-au materializat, de-a lungul timpului în filme ce au la bază cazinourile. Chiar dacă sunt o mulțime, ne-am străduit să reducem întreaga listă la un clasament de 5 lungmetraje ce au ca temă jocurile de noroc:

5. “21” (2008)

Este un film cu o poveste mult prea spectaculoasă, pentru a putea cineva crede că astfel de lucruri chiar ar fi putut avea loc în Vegas. Ei bine, "21" este un film inspirat din fapte reale, petrecute într-o perioadă în care serile cu Blackjack online, ruletă online și sloturi online erau încă un vis frumos pentru mulți. În acele vremuri, întreaga acțiune se petrecea exclusiv în sălile de joc ale cazinourilor.

Întorcându-ne la film, “21” prezintă povestea unui profesor de matematică (Kevin Spacey), ale cărui ambiții depășesc orice imaginație. Acesta strânge o echipă formată din cei mai talentați studenți ai săi, pentru a număra cărțile la jocul de Blackjack, în cele mai mari cazinouri de pe Las Vegas Strip. Așteaptă-te la un film cu în care adrenalina, decepțiile și plăcerile vieții se adună la aceeași masă de joc.

4. “The Hustler” (1961)

Este o poveste ce descrie perioada romantică a saloanelor din America, în care oameni din toate păturile sociale se întâlneau pentru a se bucura de jocuri încă noi pentru ei, dar cu o popularitate ce avea să explodeze în următoarele decenii. Eddie “Fast” Nelson, jucat de marele Paul Newman este un tânăr jucător de biliard, mult prea sigur pe el, de aceea, prea vulnerabil în fața legendei Minnesota Fats.

Cel din urmă (personaj real, de altfel) a fost unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria biliardului american. Un pariu neinspirat îl aruncă rapid pe tânărul Nelson într-o perioadă neagră a vieții sale. Rămas și fără bani, dar și fără șansa de a mai concura prea curând în fața altor jucători experimentați de biliard, este nevoit sa o ia de la zero, sub atenta supraveghere a mentorului său, Bert Gordon, pentru a spera că își poate lua revanșa în fața lui Minnesota Fats.

3. “The Sting” (1973)

Cei care se vor uita la acest film vor avea plăcerea să îi vadă pe doi dintre ei mai mari actori ai cinematografiei moderne, Paul Newman și Robert Redford, în rolurile a doi escroci puși pe fapte mari.

Filmul este inspirat din povestea reală ale fraților Fred și Charlie Gindorff, a căror escrocherie a fost descrisă pe larg și în cartea lui David Maurer “The Big Con: The Story of The Confidence Man”. Pe scurt, escrocheria este îndreptată către buzunarele unui mare șef mafiot, pe care cei doi îl atrag către cursele de cai.

2. “Casino Royale” (2006)

Filmul din 2006 este cea de-a doua ecranizare a romanului omonim, scris de Ian Fleming în 1963, ce îl are ca protagonist pe carismaticul agentul MI6, James Bond. În ultima variantă cinematografică, rolul principal este jucat de Daniel Craig, filmul fiind cel cu numărul XXI din seria “Bond”.

De această dată, agentul este pe urmele unui bancher misterios (Le Chiffre), despre care există informații că ar finanța anumite grupări teroriste. Cea mai emblematică scenă de acest film este partida de poker pe o miză uriașă, dintre James Bond și cel pe urmele căruia se află, la Casino Royale din Muntenegru.

1. “Casino”

Este una dintre marile capodopere ale lui Martin Scorsese, în distribuția căreia îi putem regăsi pe Robert De Niro, Sharon Stone și Joe Pesci. Filmul abordează un laitmotiv rămas tabu în orașul din Nevada: influența uriașă a Mafiei în cazinourile din Las Vegas, oraș despre care se spune că ar fi fost ridicat cu bani proveniți din activități ilegale.

Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) este pus de Mafie să conducă unul dintre cele mai mari cazinouri din Orașul Luminilor, avându-l lângă el pe cel mai bun prieten al său, Nicky Santoro (Joe Pesci), omul desemnat să aibă grijă ca lucrurile să nu iasă de sub control. Este un film despre putere și decădere, inspirat din faptele reale petrecute într-un Las Vegas controlat la acea vreme de Chicago Outfit, facțiunea mafiei italo-americane, cu sediul în orașul omonim.

Dacă ești pasionat de sloturi online, ruletă online sau orice alt joc de cazino pe care să îl joci cu plăcere, atunci când te întorci seara acasă, pune aceste titluri pe lista filmelor de văzut în serile următoare!