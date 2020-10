Printre numeroasele instrumente si metodologii care alcatuiesc astazi marketing-ul online din Romania descoperim o noua formula digitala bazata pe tehnici si proceduri diferite care au ca scop optimizarea vizibilitatii unui website pentru motoarele de cautare.

Daca ar fi sa simplificam aceasta formula digitala, am putea-o transcrie astfel:

On-Page + Off-Page = Cuvinte-cheieSEO

Optimizare On-Page, vizibilitate On-Line

Optimizarea paginilor (on-page) unui website este formata dintr-o serie de proceduri tehnice prin care sunt configurate diferite elemente dintr-o pagina web.

Acest lucru permite algoritmilor motorului de cautare sa acceseze acele pagini si sa ii confere vizibilitate, in cazul in care optimizarea este realizata corect, adica in conformitate cu reglementarile motorului de cautare.

Optimizare Off-Page, vizibilitate Off-Line

Optimizarea in afara paginilor (off-page) unui website este formata dintr-o serie de actiuni si proceduri externe website-ului care implica promovarea paginilor sale.

Valoarea unei campanii SEO Off-Page este asigurata de faptul ca poate controla, direct sau indirect, rezultatele motorului de cautare, mai exact pozitionarea website-urilor listate in urma interogarilor din partea utilizatorilor online.

Cuvinte-cheie la puterea SEO

Cuvintele-cheie sunt rezultante ale interogarilor in GoogleSearch. Acestea au puterea, in urma procesului de optimizare On-Page a unui website si promovare Off-Page, sa ridice in primele pozitii Google Rank brand-uri specializate in domenii diverse de activitate.

Primele pozitii semnifica o prezenta online favorabila determinate prin actiuni SEO. In plus, este o conduita politicoasa de a invita utilizatorii sa acceseze un anumit brand, in dezavantajul altor brand-uri.

Cuvinte-cheie la puterea SEO este o formula digitala care ofera autoritate unui website, in functie de relevanta acestuia pentru utilizatorii aflati “in cautare de raspunsuri” dintr-un domeniu de referinta dat.

Acest lucru este posibil prin intermediul unei strategii proactive de link-building, in cadrul unei campanii platite, de exemplu.

Backlink-urile inserate strategic in continutul de text, pe cuvinte-cheie, sunt semnale transmise catre Google ca website-ul promovat este o resursa relevanta care merita sa dobandeasca prezenta online in primele pozitii Google Search, atunci cand utilizatorii online scriu anumite cuvinte in bara de cautare.

Un astfel de algoritm Google care determina relevanta anumitor pagini web este PageRank-ul. Acesta masoara si analizeaza hiperlegaturile externe cu un anumit website.

In plus, acest algoritm interpreteaza indexarea unui pagini in GoogleSearch si ii poate asigura vizibilitate mai mare, in functie de website-urile competitorilor dintr-un domeniu de activitate vizat.

De ce este important sa apelezi la o agentie specializate in servicii SEO?

O firma specializata in servicii SEO in Bucuresti permite firmelor mici sa concureze cu brand-uri si companii cunoscute la nivel national.

O campanie SEO este principalul motor de actiune in online, unde valoarea unui website este asigurata de relevanta raspunsului dat de acesta la cautarile utilizatorilor.

Iar cuvintele-cheie au toata puterea SEO

O agentie specializata in campanii SEO determina valoarea cuvintelor-cheie, raportata la numarul de cautari si la competitie si reuseste sa implementeze cele mai eficiente strategii de marketing online pentru ca business-ul tau sa se ridice deasupra competitorilor si sa intampine asteptarile clientilor tai care sunt foarte ridicate.