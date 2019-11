Aplicatiile de mobil sunt din ce in ce mai populare. Este firesc, in conditiile in care in intreaga lume exista peste 3.5 miliarde de utilizatori de smartphone , adica mai bine de jumatate din populatia globala.

Petrecem zilnic cateva ore navigand pe internet direct de pe mobil iar acest lucru da nastere unei piete uriase, in cadrul careia fiecare companie incearca sa ne capteze atentia. Rezultatul este unul cat se poate de clar: extrem de multi bani investiti in reclamele pentru mobil, peste 3.5 milioane de aplicatii disponibile in Google Play, 2 milioane de aplicatii disponibile in Apple Play si o schimbare dramatica in ceea ce priveste statisticile privind raportul intre desktop si mobil.

Cum numarul aplicatiilor disponibile in Google Play sare deja de 3.5 milioane, e clar ca nu ai cum sa le incerci pe toate. Trebuie sa le triezi foarte bine si sa le alegi pe cele care sunt cu adevarat eficiente si interesante. Tocmai de aceea, am facut un top al celor mai populare din luna curenta. Pana la urma, aplicatiile cu cel mai mare numar de descarcari sunt cele care satisfac cele mai multe cerinte ale utilizatorilor.

Cinci aplicatii de mobil populare in noiembrie 2019

In primul rand, sunt aplicatii esentiale pe care le foloseste toata lumea. In aceasta categorie intra Facebook, WhatsApp, Gmail, YouTube, Amazon sau Google Maps. Nu vom vorbi despre ele, deoarece sunt prezente pe absolut orice telefon mobil si au devenit aproape indispensabile. Nu vom vorbi nici despre cele mai bune aplicatii pe iPhone, din simplul motiv ca numarul de aplicatii pentru Android este mai mare. Vom vorbi, asadar, despre aplicatiile pentru Android care incearca sa inoveze sau sa se impuna prin diverse idei inedite. Iata, asadar, topul celor mai populare aplicatii de mobil folosite in noiembrie:

1. Unlock Clock - Este o aplicatie a celor de la Google prin care poti sa contorizezi de cate ori ti-ai folosit telefonul. Desi este cat se poate de simpla, aplicatia este foarte populara deoarece reuseste sa aduca in atentia utilizatorilor faptul ca isi petrec foarte mult timp in fata micului ecran. Unlock Clock poate fi descarcata din Google Play.

2. Spotify - Este una dintre cele mai populare aplicatii si cel mai probabil va ramane asa pentru multa vreme. De ce? Pentru ca ofera absolut tot ceea ce iti doresti de la o aplicatie de muzica. Poti sa iti faci propriile playlisturi, primesti recomandari si poti asculta muzica preferata atat atunci cand esti online, cat si atunci cand esti offline. La fel ca si in cazul primei aplicatii, poate sa fie descarcata de pe Google Play.

3. Aplicatia Betano - Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca tot mai multi pariori prefera in ultima vreme mediul online, datorita bonusurile consistente, promotiilor frecvente, cotelor speciale si, nu in ultimul rand, faptului ca pot miza pe sporturile preferate din confortul propriului camin. Mai mult decat atat, mai toti operatorii de pariuri online au dezvoltat aplicatii pentru mobil, una din cele mai populare fiind cea de la Betano. Potrivit unui articol publicat pe https://ponturi-bune.ro, cei de la Betano au tinut mult sa aduca pe piata o aplicatie excelenta, iar acest lucru se vede chiar daca nu esti un expert. Printre cele mai interesante caracteristici ale aplicatiei de mobil Betano se numara posibilitatea logarii cu amprenta si faptul ca poti urmari multe transmisiuni sportive in direct.

4. Filto - Din ce in ce mai multi oameni isi doresc sa fie influenceri si incearca sa produca continut video de o calitate foarte buna. Filto fine in ajutorul acestora, oferindu-le posibilitatea editarii rapide a videoclipurilor. Ai la dispozitie foarte multe filtre interesante si poti edita videoclipurile pe baza unui numar mare de criterii.

5. Tik Tok - Viitorul este destinat continutului video iar acest lucru se vede prin popularitatea TikTok. Este o aplicatie creata in 2014 si se adreseaza clipurilor scurte si foarte creative. Daca descarci aceassta aplicatie vei descoperi un continut de-a dreptul incredibil si iti vei pune la lucru imaginatia.