Există pe piață o mulțime de accesorii pentru noul iPhone SE. Unele sunt indispensabile pentru orice utilizator, în timp ce altele sunt utile doar în anumite situații. Îți prezentăm în continuare câteva dintre accesoriile practice pentru iPhone SE, iar tu poți decide care sunt cele pe care vrei să le achiziționezi.

Husă

Fără doar și poate, vei avea nevoie de o husă pentru telefonul tău. Din fericire, în magazine există o gamă de huse pentru iPhone SE 2020 din care poți alege modelul potrivit. Chiar dacă acest telefon are aceleași dimensiuni și aceeași formă ca iPhone 8, este recomandat să achiziționezi o husă nouă și să n-o folosești pe cea de la device-ul anterior. În acest fel, te asiguri că accesoriul are o durată lungă de viață, iar proprietățile nu i-au fost afectate de utilizările anterioare. Optează pentru o husă rezistentă, funcțională și cu un aspect pe gustul tău.

Dacă ești în căutarea unei huse care să nu schimbe designul telefonului, alege una simplă, într-o culoare neutră, precum alb sau negru. Poți, de asemenea, să te orientezi spre o husă transparentă. Dacă vrei ceva mai deosebit, alege un model colorat sau imprimat cu diferite modele.

Folie de protecție pentru ecran

La fel ca în cazul husei, dacă ai deținut modelul anterior de iPhone, pentru varianta SE este de preferat să cumperi o nouă folie de protecție pentru ecran în loc s-o folosești pe cea veche. Foliile de protecție au prețuri accesibile și pot fi realizate din mai multe materiale.

Foliile din plastic sunt cele mai accesibile la preț și adaugă cea mai mică greutate telefonului. Nu protejează, însă, la fel de bine precum celelalte variante.

Foliile din sticlă securizată sunt mai simplu de aplicat decât cele din plastic și mai rezistente. În plus, acestea protejează eficient și împotriva zgârieturilor și loviturilor.

Foliile din sticlă privacy (anti spionaj) sunt realizate din sticlă securizată și folosesc un filtru anti spionaj care face imposibil celor din jur să vadă ce este afișat pe ecranul telefonului.

Cablu de încărcare și adaptor de tip USB-C

Dacă vrei să-ți încarci noul iPhone SE cât de rapid posibil, cablul de încărcare inclus în kitul telefonului nu îți va fi cel mai bun prieten, acesta având o capacitate de doar 10 wați. Modelul SE are capacitatea de a se încărca la 18 wați, însă pentru asta vei avea nevoie de un cablu de tip USB-C și un adaptor de același fel.

O pereche de căști

O pereche de căști este foarte utilă pentru a asculta muzică, podcasturi, cărți audio sau pentru a viziona filme ori clipuri pe YouTube fără să-i deranjezi pe cei din jur cu volumul ridicat al sunetului.

Acestea sunt câteva dintre cele mai practice accesoriu pentru noul iPhone SE. Caută mereu să alegi produse de calitate, pentru a te bucura de rezistența și durabilitatea acestora.