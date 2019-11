Un web design de calitate te va ajuta sa ii oferi o identitate site-ului tau si o experienta cat mai atractiva pentru utilizatori. Atunci cand iti creezi un site trebuie sa ai grija ca toate informatiile pe care le oferi potentialilor tai clienti sa fie cat mai bine prezentate si structurate astfel incat sa determine vizitatorul sa efectueze macar un click sau chiar sa puna o intrebare.

Utilizatorii se asteapta ca firmele sa aiba un site propriu in care sa isi prezinte activitatea. In momentul de fata, pentru multe afaceri existenta online este esentiala. O afacere care nu are un website nu prezinta credibilitate. Oamenii au mai multe incredere in afacerile care lucreaza transparent si care se afiseaza in mediul online. Daca site-ul tau are un design bun, datele de identificare ale companiei tale cat mai clar clare si este usor de navigat atunci utilizatorii vor fi impresionati.

Hai sa descoperim impreuna ce ar trebui sa includa un bun web design:

• Design optimizat pentru telefoanele mobile - Cunoscut ca si Responsive Web Design

Peste 50% dintre vizitatorii unui website utilizeaza un telefon la accesarea website-ului. Din acest motiv este necesar sa iti creezi un site responsive care sa poata fi accesat de pe mobil. In plus aceasta functie le va oferi oamenilor posibilitatea de a-ti accesa site-ul oricand doresc asta.

•Pregatirea pentru motoarele de cautare (Search Engine Optimization – SEO)

Puterea si faima adusa de SEO nu trebuie subestimata niciodata. Continutul site-ului tau trebuie sa fie cat mai complex iar informatiile afisate pe site trebuie sa fie cat mai clare si corecte pentru tema abordata. Prin SEO vei atrage mai mult trafic pe site si iti vei putea dezvolta afacerea mult mai repede.

• Incarcare rapida

Nimeni nu isi doreste sa astepte, mai ales pe internet. Oamenii doresc ca toate paginile pe care le acceseaza sa se incarce rapid astfel incat ei sa nu fie nevoiti sa astepte.

• Layout-uri asimetrice

In ziua de azi, majoritatea site-urilor folosesc layout-uri simetrice, pentru ca astfel elementele au parte de o atentie egala din partea utilizatorilor. Pentru a scoate insa in evidenta o informatie sau un element, se recomanda folosirea layout-urilor asimetrice. Exista trasee de navigare deja batatorite (ce pot fi exploatate corespunzator), elemente Call to action pozitionate “la fix”, zone de re-utilizare a elementelor de brand pentru o mai buna fixare a brandului in viziunea consumatorului si multe alte detalii ce pot face diferenta.

• Design creativ

Site-urile trebuie sa foloseasca combinatii de culori cat mai usor de asimilat. Nu este cazul sa exagerezi cu anumite culori puternice, care nu vor face decat sa indeparteze utilizatorii. Ca vizitatorii site-ului tau sa retina cat mai repede mesajul pe care vrei sa il transmiti si sa iti retina site-ul, acesta trebuie sa fie cat mai armonios realizat.

• Microinteractiuni si elemente Call to action

Sunt necesare pe orice site si te ajuta sa captezi atentia utilizatorului. Pot fi clickuri pe elemente care deschid un formular, sau butoane care te trimit intr-o alta sectiune a site-ului. Marele avantaj oferit de acestea este ca ii ofera site-ului tau un aspect dinamic dar si faptul ca te ajuta sa mosori obiectivele setate.

Un website fara obiective clare si masurabile este ca un cinematograf fara casa de bilete, amplasat in mijlocul unui camp. Echipa End Soft Design incepe dezvoltarea unui website de la obiectivele transmise de catre clienti. Fiecare proiect este personalizat si dezvoltat de o echipa formata minim dintr-un graphic designer, un web developer, un specialist pe marketing online, un specialist UI/UX si o persoana pe partea de QA.

Website-ul este mai mult decat prezentarea companiei tale in mediul virtual. Poate fi cel mai bun “om” de vanzari din cadrul companiei. Site-ul reprezinta cea mai buna si eficienta varianta prin care iti poti prezenta munca si prin care iti poti promova produsele si serviciile.

Majoritatea afacerilor care nu sunt si online vor disparea. Cele care debuteaza in primul rand online vor avea mai multe sanse decat restul.