Știai că unele jocuri de noroc de pe platformele online ale cazinourilor, precum cele pe care le găsești accesând https://jocpacanele.ro/jocuri-pacanele/, au cote de câștig mai mari, reguli mai degrabă în favoarea ta și multe alte detalii care să-ți dea cea mai bună experiență de joc? Ele diferă și prin tematicile folosite, felul în care își spun povestea sau nivelul de calitate al graficii - mai ales dacă ne referim la sloturi video.

Toate aceste diferențe care scot cele mai populare sloturi în evidență, sunt date de munca din spate, depusă de producător. Iar în prezent, industria de gambling este guvernată de câțiva producători uriași, ce livrează jocuri de noroc recognoscibile la prima vedere.

Aceștia investesc în permanență în software-ul, grafica, designul și povestea din spatele fiecărui nou joc lansat, pentru a intui cu precizie nevoile jucătorilor. Drept urmare, cazinouri online din întreaga lume apelează la jocurile lor și pornesc parteneriate aducătoare de milioane de jucători.

Dintre giganții din industrie, amintim nume precum NetEnt, BetSoft sau Microgaming, companii care s-au situat pe primele locuri în topul celor mai de succes dezvoltatori de jocuri din industria cazinourilor.

BetSoft

Fondată în 1999, compania BetSoft concurează cu cei mai mari dezvoltatori la acest nivel datorită inovațiilor prezentate prin seria Slots3™, care i-a pus pe harta leaderilor în materie de efecte 3D. Seria impresionează prin grafica 3D care aduce aminte de animațiile specifice Pixar, prin titluri ca After Night Falls, A Night in Paris, 2 Million B.C., Greedy Goblins, Gypsy Rose și Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Până în acest moment, BetSoft a adunat în portofoliu peste 150 de jocuri unice, care se deosebesc prin efectele vizuale realiste, sunete imersive și o interfață foarte intuitivă. Printre cele mai cunoscute sloturi se numără True Sheriff, At the Copa, Good Girl Bad Girl și Rook’s Revenge.

Deși sloturile 3D reprezintă specialitatea BetSoft, noi îți recomandăm să încerci și jocurile de masă create de ei și variațiile de baccarat, poker, ruletă și blackjack, toate având detalii realiste care să te facă să te simți ca într-un cazinou real.

NetEnt

Compania suedeză NetEnt s-a lansat în 1996 iar în 2002 a intrat pe piața online. Ambițiile covârșitoare ale oamenilor din spate au adus NetEnt în doar 2 ani să fie distribuitorul principal al peste 100 de cazinouri online cu renume, să câștige numeroase premii și să-și crească profitul cu peste 100%.

Această creștere colosală înregistrată de NetEnt se trage din cele câteva detalii care fac jocurile NetEnt să iasă în evidență - inovație, interactivitate, platformă grafică și audio-vizuală de o calitate ireproșabilă și accesibilitate impresionantă. Portofoliul de jocuri NetEnt depășește un număr de 250 de titluri, mare parte din ele compatibile și cu varianta de mobil, încă din 2015.

Tematicile folosite în sloturi sunt cele care atrag publicul prin povești bazate pe filme și seriale ca South Park, Scarface și The Invisible Man, sloturi progresive precum Mega Fortune Dreams, Hall of Gods sau Arabian Nights ori jocuri de masă și variații premium ale acestora - ruletă,, blackjack, baccarat, poker și bingo. La capitolul video poker, NetEnt își bucură jucătorii prin nume ca Deuces Wild Pro, American Double Up și Joker Poker.

Evolution Gaming

Motivul pentru care Evolution Gaming se plasează printre cei mai mari dezvoltatori de gaming din lume - prezent astăzi în peste 400 de cazinouri, vine din calitatea excepțională a jocurilor de live casino pe care această companie îl oferă. Pe piață din 2006, Evolution Gaming arată profesionalism în tot ceea ce-i poartă semnătura. Jocurile de live casino tind spre a satisface nevoile tuturor jucătorilor, prin felul în care arată, cu o calitate video și o transmisiune live de nivel superior, alături de dealeri antrenați pentru a le oferi pariorilor cea mai cool experiență de cazinou, chiar la ei acasă.

Cele mai populare jocuri Live Casino Evolution Gaming sunt: Rouletă, Blackjack, Baccarat, Casino Hold’em, Three Card Poker și Caribbean Stud Poker. Toate vin cu variațiuni diferite ce aduc un număr de pariuri adiționale și reguli diverse pentru și mai multă distracție.

Igrosoft

Fără îndoială că iubitorii de sloturi video au auzit de slotul Crazy Monkey, semnat de compania rusească Igrosoft. Pe lista celor mai cunoscute jocuri dezvoltate de Igrosoft se mai găsesc sloturile: Gnome, Sweet Life, Lucky Haunter sau Roll Fruit.

Aflându-se pe piață de 17 ani, Igrosoft are o popularitate în continuă creștere, mai ales în Europa. Acest lucru se bazează în mare parte pe tematicile simpatice pe care le pun în sloturile lor, grafica jucăușă și diferitele caracteristici speciale ale jocurilor Igrosoft. Deși nu multe la număr, sloturile dezvoltate de Igrosoft ajung la public și îi captivează de la prima rotire.

Microgaming

Încheiem acest top al celor mai de succes dezvoltatori cu părintele jocurilor de noroc, Microgaming. Lansată în 1994, compania Microgaming este recunoscută la nivel mondial ca fiind pionierul industriei de gaming. Pe lângă un portofoliu impresionant dezvoltat în toată această perioadă, Microgaming le oferă jucătorilor lor mai mult decât o experiență super satisfăcătoare de joc - încredere în calitatea produselor lor.

În prezent, Microgaming se mândrește cu peste 800 de jocuri unice care le poartă numele, disponibile la cele mai mari cazinouri din lume.

Și pentru că am adus pionieratul în discuție, tot Microgaming a fost prima companie care să pună pe piață sloturile progresive, care au spart recordul mondial la câștiguri oferite jucătorilor, sumă ce ajunge la peste 100 de milioane de dolari în doar ultimii 10 ani.

Ca să menționăm câteva dintre sloturile Microgaming, trebuie să începem cu titluri ca

Mega Moolah, Avalon, Game of Thrones, Tomb Raider, Double Exposure Black sau Thunderstruck. Printre sloturile devenite acum clasice, se numără Bridesmaids, Terminator 2 și Jurassic Park. Altele precum Cash Splash și The Dark Knight Rises sunt atât de apreciate de pasionații de sloturi nu doar datorită tematicii ci și jackpoturilor progresive uriașe.

Tot aici o să găsești și jocuri de masă - blackjack, baccarat, sic bo însă Microgaming și-a concentrat atenția dintotdeauna către sloturile video. Toate acestea au fost gândite pentru varianta de desktop, cu posibilitate de download, variantă live sau pentru mobil, ele fiind compatibile cu toate dispozitivele mobile de pe piață.