Atunci când facem alegerile pentru tipul de material din care confecționăm șifonierul, patul sau biroul, avem în vedere anumite criterii de care ținem cont: estetice, de rezistență a materialului sau de funcționalitate a produsului finit.

Dacă pentru anumite piese avem nevoie de durabilitate, pentru altele putem alege materialul ținând cont mai mult de criteriile estetice, de exemplu. Mai exact, să avem în vedere mai ales locul în care obiectul respectiv va fi amplasat și felul în care se va încadra acolo. Pentru alte piese pot exista alte caracteristici tentante, de exemplu culoarea materialului sau felul în care se pot obține finisajele.

Ca să-ți fie mai ușor să faci alegerea tipului de material pentru noile piese de mobilier din locuința ta, îți prezentăm mai jos cele mai bune materiale recomandate pentru confecționarea mobilei, astfel încât să faci achiziția potrivită.

Lemnul

Lemnul este materia primă folosită din timpuri străvechi pentru confecționarea celor mai uzuale piese de mobilier. Chiar și azi, când există alternative mult mai accesibile din punctul de vedere al prețului, lemnul este utilizat pe scară largă datorită proprietăților sale și implicit a valorii pe care o conferă unui mobilier confecționat din acest material. De obicei, lemnul se folosește pentru realizarea oricărui tip de mobilier, însă cu precădere a celui masiv cum sunt mesele, paturile, dulapurile sau comodele pentru dormitor. În ziua de azi, există numeroase soiuri de arbori din care se confecționează piesele de mobilier pentru designul interior.

Printre aceștia:

Stejarul

Lemn de esență tare și extrem de durabil, stejarul este foarte des utilizat pentru fabricarea de mobilă atât datorită proprietăților estetice, cât și a rezistenței. Chiar dacă este un lemn deschis la culoare, se poate prelucra și colora cu ușurință.

Nucul

Este un alt lemn de esență tare folosit pentru producția de mobilier masiv, în special furniruri, dulapuri, lambriuri sau alte elemente decorative. Nucul este utilizat și pentru că este ușor de prelucrat și poate fi finisat cu multe tipuri de lacuri și vopsele.

Mahonul

Este considerat un lemn de înaltă calitate, mai prețios și mai scump, folosit pentru realizarea multor piese de mobilier, în special a celor elaborate, de inspirație retro (comode, scaune curbate, fotolii, oglinzi) sau a unor console sau birouri durabile. Acest lemn exotic, de culoare brun-roșiatică, la rândul său foarte durabil și rezistent la umflături, deformații sau răsucire, a început să fie importat din America de Sud din perioada colonială, devenind celebru în special în secolele XVIII-XIX și a rămas așa datorită asocierii cu locuințele aristocratice unde se regăsea masiv mobilier din acest material.

Palisandrul

Se folosește în special pentru piese delicate, de exemplu piane sau birouri, fiind la rândul său un lemn de esență tare, de culoare roșu închis, cu granulație deasă. Deși are o aromă plăcută, care îl diferențiază de alte specii de arbori, este greu de prelucrat și necesită multe operații de lustruire pentru a se obține un finisaj frumos.

Pinul

Pentru mobilierul de serie sau paleți se folosește des pinul, un lemn moale cu o textură uniformă, foarte ușor de prelucrat.

Lemnul are avantaje evidente pentru realizarea mobilierului, însă există și alte variante accesibile, care prezintă la rândul lor numeroase beneficii.

Mobilierul din MDF sau PAL

Pentru anumite tipuri de mobilier, de exemplu pentru piesele din living sau dressing, poți alege alternativele mai accesibile ca preț: MDF sau PAL melaminat. Chiar dacă sunt obținute prin prelucrarea rămășițelor de lemn, ambele tipuri de material au anumite calități pentru care sunt căutate și utilizate.

MDF

Un mobilier de tip MDF are o structură mai densă și este mai rezistent decat PAL-ul melaminat, lucru evidențiat prin însăși denumirea acestuia (Medium Density Fiberboard). A fost descoperit oarecum din întâmplare, prin prelucrarea la presiune și temperatură mai ridicate a unui panou din fibre de lemn sub formă de rumeguș. Este recomandat pentru realizarea diferitelor piese de interior, în special a celor care necesită susținere sau solicitări repetate (dulapuri, servante etc) și au un număr mare de șuruburi sau alte greutăți. Varietatea tipurilor de MDF depinde de densitatea și granulația materiei prime dar și a adezivului folosit la obținerea sa, însă este un material rezistent și permite realizarea multor piese de mobilier. În plus, poate fi îmbrăcat în folie de plastic de diferite culori sau texturi, de aceea e recomandat și pentru piesele din baie sau bucătărie, unde trebuie să reziste condițiilor de umezeală sau chiar temperatură ridicate.

Avantajele unui material de tip MDF sunt duritatea ridicată, comparabilă cu a lemnului, rezistența la umiditate și durata de viață, dar și faptul că poate fi ușor frezat, furniruit, vopsit, melaminat sau înfoliat.

PAL-ul

PAL-ul este o variantă mai ieftină de material obținut prin prelucrarea rămășițelor de lemn, însă este mai puțin dens decât MDF-ul, motiv pentru care e și mai puțin rezistent. Se recomandă utilizarea acestuia în special pentru piese interioare de mobilier (rafturi, sertare etc). În plus, spre deosebire de MDF, acest material nu are marginea rotunjită astfel încât să poată fi frezat ușor. Cu toate acestea, este folosit pentru realizarea diferitelor piese de mobilier, mai ales a celor de dimensiuni mai mici, sau chiar pentru suport de saltele în partea interioară. Cum pentru obținerea sa este nevoie de mai puțină materie primă, prețul PAL-ului este simțitor mai mic față de lemn sau chiar MDF.

Avantajele PAL-ului sunt prețul și timpul de producție mai mic față de cele prezentate anterior, dar și prelucrarea relativ ușoară. E recomandat în special pentru mobilierul din bucătării, holuri, dressinguri. Finisajele pot fi de tip PAL furniruit sau PAL melaminat.

Cu aceste recomandări la îndemână, tot ceea ce ai de făcut este să faci alegerea cea mai bună a tipului de material din care dorești confecționarea mobilierului pentru casa ta.