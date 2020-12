Guvernați de noutate, pasionați de gadget-uri și de nou, de tehnologia ce poate fi pusă în slujba noastră, este momentul să descoperim cum aceste plăceri ale vieții pot fi de mare folos și în ceea ce privește relaxarea. Vorbim despre fotoliile de masaj și de un titan al acestui domeniu, Masatto. Numele este deja unul cunoscut, mai ales pentru cei care au încercat astfel de fotolii.

Masatto a promovat intens ideea relaxării prin masaje. Există o poveste solidă în spate, căci nu de azi de mâine această terapie s-a dovedit a fi eficientă. Masatto a adus totul la rang complex și a creat, se pare, o soluție pentru omul modern și pasionat de tehnologie. Pare greu de crezut? Gama sa de fotolii de masaj pare să fie o soluție cheie pentru cei stresați, pentru cei care lucrează remote sau nu, însă în mod cert tipicul omului modern, care muncește mai multe ore ca oricând, în fața ecranelor și înțelege că sub o formă sau alta trebuie să se relaxeze eficient.

Ședințele de masaj comprimate în câteva minute de programe intense

Este descurajator să urmezi o terapie a masajelor în stil clasic. Să fim serioși, timpul pierdut în trafic poate fi un inconvenient. Suntem pe ritm fast și totul trebuie să fie mai optimizat ca oricând, dacă s-ar putea, chiar la o apăsare de buton. Iată că se poate! Fotoliul de masaj aduce la utilizator acasă un maseur experimentat în tehnici variate de masaj. Vine la pachet cu energie, forță, intensitate și disponibilitate non stop.

Scanează și masează - unde și cât trebuie. Iată cum!

Fotoliile de la Masatto au cu ce să se laude să spunem așa. Tehnologia încorporată nu este însă complicat de utilizat. Dar trebuie să știți că includ spre exemplu sistem inteligent ce scanează corpul persoanei ocupante. Așadar adaptează mișcările sale - de role, pernele de aer de asemenea - la înălțimea, greutatea și toate dimensiunile corporale ale utilizatorului. Chiar dacă va fi folosit și de către alte persoane, va memora pentru fiecare programul potrivit.

Includ de asemenea funcția zero gravity. Conform standardelor NASA, poziția optimă în care corpul este relaxat este cea de gravitație zero. Practic nu se mai resimte presiunea asupra coloanei și nu numai. Ei bine fotoliile by Masatto înclină corpul pentru ca masajul să fie resimțit mai bine ca oricând. Asta înseamnă o poziție orizontală, cu picioarele mai ridicate decât nivelul inimii. Este chiar confortabil.

Fiecare tip de fotoliu vine cu ceva mai spectaculos și surprinzător. Așadar merită amintit că în diversitatea lor acestea includ tehnologii avansate, fiind singurele echipate cu tehnologie MSST®. De asememea, includ sisteme precum:

 Sisteme pe mai multe axe, 3D, 4D, 5X Tehnology®, 7X Tehnology®, 8XTehnology®.

 Șină de tip SL.

 Sistem de sonorizare, sunet Bluetooth surround, boxe integrate și posibilitate de conectare a unui device pentru a asculta din playlistul preferat muzica ce acompaniază masajul desăvârșit realizat.

 Control facil cu Pad-ul cu touchscreen de 10.1 inchi. Pe brațul fotoliului utilizatorul are la dispoziție și unitatea de control. Alege simplu și rapid viteza și intensitatea cu care să se desfășoare masajul. Programele ce pot fi setate și manual vor fi reglate tot de aici.

 În cazul fotoliului Divina, unul din cele mai complexe tipuri de fotolii în gama Masatto, cel puțin din punct de vedere tehnic, regăsim și opțiunea de încărcare fără fir a device-ului, totul prin inducție electromagnetică.

Acestea sunt parte demonstrativă a faptului că un fotoliu de masaj a depășit cu mult bariera clasică de a fi, de fapt, un fotoliu ce ascunde sub înveliș role de masare și vibrație. Sunt cât se poate de complexe, reușind să ofere o experiență fără egal utilizatorului. Acesta are parte de un full body massage într-un timp cât se poate de scurt. Iar rezultatele sunt negreșit cele mult așteptate, dat fiind că acțiunea în sine atinge toate punctele sensibile - cervicală, lombară, talie, șezut, gambe, inclusiv tălpi. Adică masează tot, neobosit, completează cu perne de aer și încălzire și vine de hac stărilor de durere sau oboseală.

Inovația este continuă, așadar dacă am rămas uimiți de ceea ce poate include un singur fotoliu, stai să vezi ce urmează! O colecție nouă este anunțată pentru anul ce urmează! Până atunci poate fi solicitată o ofertă de preț pentru fotoliul dorit sau chiar poate fi testat, gratuit, în unul din showroom-urile din țară (în București poti alege intre cele două locații) sau chiar și la domiciliu tău!