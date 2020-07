Cu toate acestea, avansul tehnologic din universul soluțiilor de încălzire alternativă, reprezintă salvarea noastră. În acest sens, specialiștii de la Pefoc, ne fac cunoștință cu un model inedit de șemineu, pe care industria de specialitate a reușit să-l producă și să-l perfecționeze astfel încât, să devină alternativa perfectă pentru cei care locuiesc la bloc sau în locuințe nu prea generoase cu spațiul, dar care vor să se bucure de magia produsă în jurul focului din living.

Șemineul cu bioethanol vine sub forma unei soluții practice, ieftine și spectaculoase, dar care reușește să împrumute toate avantajele ambientale ale șemineului clasic, pe lemne. Cunoscut și sub denumirea de șemineu fals, modelul propus de profesioniștii de la Pefoc.ro, funcționează pe principiul arderii cu flacără adevărată, reproducând senzația creată de un șemineu pe lemne veritabil. Așadar, uită de instructiuni montaj cos de fum, pentru că acest model nu are nevoie de instalarea unei soluții de evacuare. Datorită posibilităților de amenajare cu funcționalități multiple, poate fi folosit în spații precum o masă în living, pe balconul de la bloc, pe o terasă în aer liber la petrecere sau chiar și în baie, pentru crearea unei atmosfere intime și relaxante. Variantele de amenajare sunt practic nelimitate, grație complexității de forme, paletei vaste de culori și dimensiunilor care variază de la modele mai mici care se pot amplasa pe mese sau mobilier, până la bioșeminee statice sau care se încastrează direct în perete.

Șemineul cu bioetanol funcționează pe un principiu destul de simplu: în rezervorul dedicat se toarnă combustibilul special, apoi se aprinde focul cu ajutorul unei brichete sau al unor chibrituri lungi. Flacăra va persista în funcție de dimensiunea rezervorului de la o oră și jumătate, până la câteva ore, neîntrerupt. Datorită combustibilului special (bioethanol) folosit în timpul arderii, acesta nu va degaja fum sau mirosuri neplăcute.

Varietatea de forme și dimensiuni, fixe - de perete sau mobile - ce pot fi mutate cu ușurință, transformă bioșemineul într-o soluție de încălzire versatilă, cu o mulțime de utilizări în funcție de spațiul de destinație. Sunt potrivite atât pentru interior (în orice încăpere a locuinței tale, inclusiv în baie), cât și pentru exterior, atunci când condițiile meteo o permit, pe terasă, în grădină sau în propriul balcon de la bloc. Din punct de vedere al costurilor, achiziția unui astfel de șemineu nu este costisitoare, prețurile pornind de la sume modice, cuprinse între 200 și 300 de lei, devenind chiar și o variantă inedită de cadou pentru cei dragi.

Și pentru că tot suntem în sezonul grătarelor și a serilor petrecute afară, alături de cei dragi, Pefoc te răsfață și cu un concept spectaculos de gratar gradina, care îți va schimba complet percepția gătitului în aer liber - grătarul Big Green Egg, din ceramică specială kamado. Așadar, consultă oferta completă de soluții clasice pe lemne, pe gaz, electrice sau decorative, disponibile din stocul propriu al specialiștilor din Sibiu sau al partenerilor oficiali Pefoc, din întreaga țară.