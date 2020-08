În sezonul cald, confortul vine din alegerea unor ținute lejere și răcoroase, de aceea îți recomandăm să îți îmbogățești garderoba de vară cu haine din țesături subțiri, cum ar fi inul sau bumbacul.

Pe de altă parte, nu îți neglija picioarele și alege sandale, papuci și alte tipuri de încălțăti comode, care să îți lase pielea să respire. Însă, dacă vrei să fii într-adevăr la modă și să te simți bine în timpul sezonul estival, probează și câteva modele de espadrile de damă mai ieftine. Pânza este noul trend în acest an în materie de încălțăminte, așadar nu ezita să încerci espadrilele din pânză - accesoriul must have în 2020!

Ce trebuie să știi despre purtarea espadrilelor

La fel ca și în cazul sandalelor, purtarea espadrilelor, indiferent de materialul din care sunt confecționate, nu se face niciodată cu șosete.

Așadar, pentru o ținută corectă și pentru un efect estetic ideal, încalță espadrilele cu picioarele goale. Ține cont, însă, de modelele care te avantajează și care ar merge de minune cu outfiturile tale preferate. Acest lucru implică nu doar asortarea materialelor din care espadrilele sunt confecționate, dar și a modelelor sau imprimeurilor pe care acestea le au.

De exemplu, te poți ghida după o regulă simplă: dacă te îmbraci în haine deschide la culoare în partea de sus a corpului, creează un contrast cu partea e jos a outfitului, alegând espadrile din pânză într-o nuanță intensă. Dacă, din contră, ai un stil vestimentar mai conservator, poți miza oricând pe o pereche de espadrile negre, iar dacă îți dorești un accesoriu extravagant orientează-te către modelele cu broderii sau în culori metalizate.

Ce espadrile se poartă anul acesta?

Dacă vrei să fii mereu în pas cu moda, cu siguranță că te întrebi care sunt tendințele momentului în materie de încălțăminte. Ei bine, designerii au dictat deja trendurile pentru sezonul estival, iar espadrilele se regăsesc și ele pe podium.

Anul acesta, alături de variantele clasice de espadrile din pânză, în vogă sunt și cele din piele naturală. Indiferent de materialul pentru care optezi, alege espadrile colorate, în nuanțe intens metalizate. Nu trebuie, însă, să te limitezi doar la aceste modele; poți alege și espadrilele din material textil sau din piele ecologică, cu sau fără șnur pe picior, albe, nude sau în culori îndrăznețe, simple sau cu imprimeuri deosebite.

Ești în căutarea încălțărilor perfecte pentru zilele călduroase de vară? Ai la dispoziție o gamă variată de espadrile din pânză și nu numai, din care poți alege.

Acestea sunt cea mai bună variantă pentru ținutele din sezonul estival, care pot completa cu brio ținutele casual. De asemenea, espadrilele te pot acompania în plimbările lungi sau în serile târzii petrecute pe faleza mării și îți oferi confortul de care ai nevoie. În plus, espadrilele sunt întotdeauna un accesoriu chic pentru ținutele tale și le poți purta cu fuste și rochii vaporoase, dar și cu pantaloni scurți sau chinos sau culottes.