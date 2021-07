Jocurile sunt iubite de milioane de oameni iar lumea devine din ce în ce mai rapid un paradis al jucătorilor odată cu dezvoltarea tehnologiei și apariției jocurilor online.

Se estimează că piața mondială a jocurilor valorează 180 de miliarde de dolari în 2021 iar până în 2025 aceasta va valora 256,97 miliarde de dolari. Analizând piața industriei globale a cazinourilor și a jocurilor de noroc online, putem observa același trend ascendent, valoarea acesteia atingând un total de 227 miliarde de dolari la mijlocul anului 2020.

Dovedind întotdeauna că este un mijloc excelent de divertisment dar și o sursă de încercare a norocului și de a câștiga premii mari, reguli poker înregistrează o creștere a popularității în rândul populației. Astfel traficul de poker online a avut o creștere masivă de aproximativ 30% în anul 2020, reprezentând, așadar, o industrie profitabilă pentru care întreprinzătorii trebuie să investească.

Suntem cu toții de acord că, în zilele noastre, marketingul este printre cele mai importante necesități pentru o afacere iar principiile marketingului rămân aceleași în majoritatea industriilor. O strategie de marketing bine pusă la punct, adaptată nevoilor și comportamentului consumatorilor și care ține întotdeauna seama de tendințele industriei din perioada actuală va aduce, cu siguranță, profit afacerii.

Metode de marketing pentru pokerul online

Din cauză că pokerul și jocurile de noroc sunt privite ca o modalitate de a dezvolta dependențe, campaniile lor publicitare sunt îndeaproape urmărite de către autorități pentru a nu instiga lumea. Deci, pokerul și jocurile de noroc trebuie promovate într-un mod neagresiv pe de o parte prin metodele clasice de marketing: pliante, afișe, indicatoare, bannere amplasate în locuri publice, evenimente organizate cu ocazia a diferitor sărbători, anunțuri în editoriale locale sau spoturi publicitare difuzate local însă, odată cu era digitală s-a impus cel mai nou și cu cel mai mare impact mod de a face publicitate: marketingul digital. În ultimii ani, cheltuielile cu publicitatea digitală au crescut chiar și în cifre duble, iar jocurile, indiferent dacă sunt în social, mobil, consolă sau PC, au prins tendința.

Modalitățile prin care pokerul online este promovat digital sunt: postarea pe rețelele sociale cât și introducerea de reclame sponsorizate, campanii publicitare pe alte site-uri, rezervarea întâietății în lista rezultatelor pe anumite motoare de căutare, organizarea de tombole și concursuri, colaborarea cu persoane care au formată o comunitate online și care ar transmite mesajul reclamei la cât mai multe persoane.

Să luăm exemplul campaniei de marcă 888poker care evocă o propunere clară și simplă de a încuraja jucătorii de poker să treacă de la actualul lor operator de poker. Campania se numește Made to play și a fost creată pentru difuzare pe televizor dar și ca reclamă înainte de redare videouri pe platforme sociale. Campania subliniază faptul că 888poker este o platformă intuitivă care include noi funcții pentru a avea parte de experiențe unice de joc. Potrivit ultimelor actualizări, aceasta a avut un succes extraordinar, rezultând o creștere semnificativă a jucătorilor noi și o reapariție a jucătorilor activi. În plus, succesul Made to Play a fost încununat la premiile EGR Marketing & Innovation din acest an.

Asocierea unei afaceri cu imaginea unei persoane influente în mediul online rămâne, totuși, la ora actuală, cea mai răspândită și eficientă formă de marketing. Potențialii clienți sunt stimulați de către cei care au plasare de produse sau care practică un anumit sport sau joc pe o anumită platformă prin postări special create pentru a promova respectivul produs sau respectiva activitate. De exemplu, faptul că jucători de fotbal precum Neymar Jr. sau Cristiano Ronaldo joacă poker online nu poate să reprezinte decât o promovare a pokerului și a turneelor de poker live.

O altă metodă prin care pokerul online este promovat pe rețelele de socializare este prin simpla prezență a jucătorilor profesioniști pe rețelele de socializare. Cu doar o postare despre poker, despre vreo strategie cheie de abordat sau despre vreun turneu de poker, jucători precum Doyle Brunson, Phil Hellmuth sau Daniel Negreanu aduc amatori pe piața jocului de poker și susțin turneele live de poker.

Să menționăm că una din cele mai adoptate modalități prin care un furnizor atrage noi clienți este bonusul de nou membru jucător. Cu oferte de neratat, amatorii care își creează noi conturi beneficiază de reduceri și sunt astfel atrași în mijlocul jocului. Apoi, multe platforme de poker își plătesc reclame pe alte site-uri. Acest tip de publicitate oferă posibilitatea consumatorilor de toate tipurile să afle despre diferite platforme sau site-uri care dispun de o varietate de jocuri și vor putea, de asemenea, să afle despre orice prețuri și despre promoțiile existente pe aceste site-uri.

În concluzie, marketingul și publicitatea sunt lucruri obișnuite în promovarea unei afaceri, a unui serviciu sau a unui produs. Furnizorii de poker și alte jocuri de noroc profită de mijloacele de marketing clasic dar și modern pentru a atrage cât mai mulți jucători. Privind cinci motive cheie ale creșterii industriei jocurilor, putem vedea paralele cu creșterea marketingului digital în ansamblu și cu introducerea de funcții noi, taxe de intrare reduse, bonusuri tentante și interfețe cât mai bine adaptate la timpurile noastre.

Licența ONJN nr. L1160654W000324