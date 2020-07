Ai în plan achiziţionarea unei maşini de găurit pentru acasă, pe care să o foloseşti la diverse treburi mai puţin complexe, în gospodărie, dar nu ştii care sunt detaliile de care trebuie să ţii cont? Iată câteva lucruri la care ar trebui să te uiţi înainte de a face achiziţia.

Pentru a cumpăra cea mai potrivită maşina de găurit pentru nevoile tale, acorda atenţie atât la greutatea maşinii, la puterea echipamentului pe care vrei să îl cumperi, viteza de găurire sau modul de alimentare. Toate aceste elemente te vor ajuta să îţi faci o ideea clară despre bormaşina de care ai nevoie.

Care este greutatea potrivită pentru o bormaşină?

Răspunsul este “depinde”. Pentru utilizarea unei maşini de găurit la treburi simple în gospodărie ai nevoie de o maşină uşoară, cu o greutate undeva între 1 şi 3 kilograme. Cu cât maşina este mai uşoară cu atât mai simplu va fi de utilizat inclusiv de către o persoană care nu are prea multă experienţă în domeniu şi nici cunoştinţele necesare. În funcţie de greutate vei putea manevra maşina de găurit mai uşor sau mai greu. În acelaşi timp, o maşină de găurit ușoară nu este doar simplu de manevrat ci şi de transportat.

Manevrabilitatea maşinii de găurit

Pentru treburile din jurul casei cu siguranţă ai nevoie de o maşină de găurit uşor de manevrat. O bormaşină care îndeplineşte această condiţie şi în plus are şi un mâner auxiliar îţi va fi de ajutor pentru a duce treaba la bun sfârşit, în cele mai bune şi sigure condiţii, fără să existe riscul unor incidente neplăcute. De asemenea, o bormaşină uşoară permite oprirea mai bună şi stabilitate în aproape orice condiţii de lucru. În plus, ai un control mai bun asupra unghiului de găurire.

Care ar trebui să fie viteza de găurire a unei bormaşini

O bormaşină pentru uz casnic are o viteză medie de găurire. Viteza de găurire a maşinilor disponibile poate varianta de la 300-400 RPM până la 3200 RPM. Vei alege viteza de găurire a echipamentului în funcţie tipul de materiale pe care urmează să le găureşti. Pentru materiale dure şi diametre mari la găuri, numărul rotaţiilor trebuie să fie minim. Betonul, lemnul dur sau oţelul se pot găuri cu 1000 RPM sau mai puţin. Vitezele mari sunt recomandate pentru găuri înguste sau atunci când materialul este moale.

Cum se alimentează o maşină de găurit

Tensiunea la care se alimentează o maşină de găurit poate fi între 6 şi 36 V curent continuu şi 230 V/50Hz pentru bormaşinile cu cablu. Tensiunea determina puterea unei maşini de găurit şi este importantă în funcţie de tipul de lucru pe care trebuie să-l faci.

O bormaşină cu acumulatori este alegerea ideală pentru reparaţii mai puţin complexe care apar de regulă în jurul casei. O maşină de găurit alimentată la curent electric este o bună opţiune pentru cei care au de făcut munci mai complexe cum ar fi găuri de beton sau obiecte metalice.

Maşinile de găurit cu acumulator sunt potrivite mai ales atunci când îţi doreşti libertate de mişcare în timpul lucrului sau atunci când nu ai posibilitatea de a conecta maşina de găurit la o sursă de curent electric.

Care sunt accesoriile utile pentru o maşină de găurit

Avantajul de a achiziţiona o maşină de găurit pentru acasă este tocmai versatilitatea acesteia, faptul că poate fi utilizată şi pentru alte operaţiuni în afară de găurit, odată ce achiziţionezi o serie de accesorii de care vei avea nevoie la un moment dat.

Multe modele de maşini de găurit au în dotare diverse accesorii, cum ar fi distanţierul folosit pentru a nu greşi adâncimea găurilor şi acumulatorii de rezervă. În plus, acestea pot avea cap de şurubelniţă, dar şi alte accesorii.

Nivelul de zgomot

La fel ca atunci când îţi alegi un aparat electrocasnic pentru acasă, şi atunci când cumperi o maşină de găurit, nivelul de zgomot pe care aceasta îl face este important. Nivelul de zgomot pe care îl face o bormaşină poate atinge valori destul de mari de 90-100 decibeli. Din acest motiv este recomandat ca întotdeauna când foloseşti o bormaşină să utilizezi echipamentul adecvat, cum ar fi căştile fonice şi ochelari de protecţie, în cazul modelelor cu percuţie.