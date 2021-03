Cele mai populare sisteme CMS în detaliu

Sistemele open sourceWordPress, TYPO3, Joomla !, Drupal, Contao și Neos sunt în prezent cele mai populare soluții standard pentru operarea profesională a site-urilor web. Cu toate acestea, nu fiecare sistem este potrivit pentru fiecare scop individual. În acest articol, prezentăm principalele funcții, tipuri de aplicații și cerințele de sistem ale diferitelor sisteme de administrare a conținutului. Tabelele noastre pro și contra ar trebui să vă ajute să luați decizia potrivită.

WordPress



WordPress: Software de blogging cu funcții CMS / Sursa: wordpress.org

Fapte

• Peste 50.000 de extensii și o gamă largă de șabloane gratuite de proiecte

• „Instalare în cinci minute” cu Asistent

• Adrese URL prietenoase pentru motoarele de căutare

• Instrumente de publicare și administrare pentru soluții mobile

Cerințe de sistem pentru WordPress 5.3.2

• Webserver: fiecare server cu suport PHP și MySQL/MariaDB (recomandat: Apache sau NGINX)

• Middleware: PHP 7.3 sau o versiune mai recentă

• Baza de date: MySQL 5.6 sau mai recentă/MariaDB 10.1 sau mai recentă

• Alte recomandări: suport HTTPS

Comunitatea largă de utilizatori ai software-ului beneficiază de o selecție enormă de teme, plugin-uri și widget-uri. Dar criticii spun că sistemul este nu numai prea complex, ci și haotic și incomod de utilizat. WordPress are aceleași probleme ca toate dezvoltările software de succes: datorită utilizării sale ridicate, este o țintă populară pentru hackeri. Din acest motiv, utilizatorii trebuie să-și actualizeze software-ul WordPress destul de regulat cu actualizări de securitate. Aceste actualizări apar rapid după incidente de securitate, dar nu sunt întotdeauna compatibile cu toate extensiile necesare pentru utilizarea eficientă a software-ului. Ca urmare, actualizările de software pot fi asociate cu un efort administrativ considerabil, în special în cazul proiectelor de dimensiuni mari.

Datorită instalării sale de bază cu efort redus, WordPress este bun pentru site-urile mici și cu structură simplă. WordPress este un CMS eficient cu o interfață web intuitivă, utilă mai ales pentru bloggerii care doresc să ofere vizitatorilor conținut actualizat frecvent în formate atractive. Pe măsură ce complexitatea proiectului online crește, ușurința utilizării software-ului scade semnificativ. Teoretic, pot fi implementate și proiecte ale întreprinderilor mari, dar în astfel de cazuri, numărul mai mare de funcții este însoțit inevitabil de o creștere a efortului administrativ.

Dacă scopul dumneavoastră este o funcționare stabilă a site-ului web, WordPress pune cereri relativ mari pe server pe măsură ce traficul vizitatorilor crește. Utilizatorii care încearcă să dezvolte proiecte complexe multi-domeniu cu un accent multilingv ar trebui să aleagă un CMS precum TYPO3 în loc de WordPress.

Avantaje Dezavantaje

√Comunitate mare ✘ Funcțiile CMS necesită extensii suplimentare

√Efort minim pentru instalare și configurare ✘ Plugin-urile au adesea lacune de securitate

√Interfață de utilizator intuitivă ✘Stabilitate și capacitate de performanță limitată cu trafic ridicat

√Integrarea simplă a plugin-urilor și a altor extensii ✘ Actualizările de securitate mai frecvente necesită eforturi administrative suplimentare

Sfat

Pentru începătorii WordPress, instalarea cu un singur clic face parte din pachetul de găzduire WordPress cu administrare. Alegând această opțiune, operatorii site-ului web predau furnizorului toate obligațiile de administrare tehnică și de server și se pot concentra în totalitate pe conținut.



Joomla!

Cu o acoperire de piață de aproape 5%, Joomla! este al doilea agent ca mărime pe piața CMS. Software-ul se adresează atât utilizatorilor începători, cât și utilizatorilor avansați, dar este mai dificil de utilizat decât WordPress. Spre deosebire de liderul de piață, funcționalitățile complete CMS sunt incluse fără a fi nevoie de instalare de extensii. Un bonus pentru non-experți fără o experiență profesională IT este documentarea bună sub formă de manuale online susținute de comunitate, precum și forumuri active pentru utilizatori.





Joomla! – CMS open source cu posibilități considerabile de extindere / Sursa: https://www.joomla.org/



Fapte

• În jur de 8.000 de extensii disponibile în prezent,

• Management de conținut bazat pe obiecte

• Sprijin comunitar prin forumuri

Cerințe de sistem pentru Joomla! 3.x

• Webserver: Apache HTTP Server 2.0 (2.4 recomandat) cu mod_mysql, mod_xml și mod_zlib; Nginx 1.0 (se recomandă 1,8 sau mai recentă); MS IIS 7

• Middleware: PHP 5.3.10 (recomandat 7.3 sau mai recentă)

• Baza de date: MySQl 5.1 cu suport InnoDB (se recomandă 5.5.3 sau mai recentă); Server MS SQL 10.50.1600.1 (recomandat 10.50.1600.1 sau mai recentă); PostgreSQL 8.3.18 (9.1 sau o versiune superioară)

Joomla! este rezultatul dezvoltării sistemului open source CMS Mambo. Sistemul este deosebit de popular în SUA și este caracterizat printr-un design complet orientat pe obiecte bazat pe un framework MVC de sine stătător. Acest lucru permite utilizatorilor Joomla! să își scrie propriile extensii și să le împărtășească cu comunitatea, dacă doresc, folosind directorul de extensii Joomla!, unde extensiile pot fi instalate cu ușurință prin backend. Șabloanele pot fi create cu module Joomla! prin combinarea elementelor de conținut predefinite.

Joomla! împarte extensiile în plugin-uri, componente și module. Acestea pot fi utilizate atât în backend, cât și în frontend, ceea ce uneori este iritant pentru utilizatori. Procesele de administrare și aprobare a drepturilor sunt considerate ocazional ca insuficiente pentru proiectele mai mari. Extensiile ajută, dar nu sunt întotdeauna disponibile gratuit.

Avantaje Dezavantaje

√ Instalări și efort de configurare comparativ mai simple ✘Administrare inadecvată a drepturilor

√ O colecție mare de extensii și proiecte ✘Extensiile avansate pot fi scumpe

√ Crearea de șabloane este ușor de utilizat ✘Extensiile necesită adesea implementare manuală



Sfat

Datorită complexității sale, este recomandabil să folosiți Joomla! prin intermediul unui furnizor de hosting. Infrastructura tehnică și actualizările regulate sunt oferite direct de furnizor împreună cu găzduirea Joomla!, ceea ce face administrarea CMS-ului mult mai ușoară.

Drupal



Sistemul modular CMS Drupal a fost dezvoltat inițial ca o soluție de comunitate studențească, dar este disponibil acum ca un CMS open source complet. Software-ul vine cu o instalare de bază extrem de simplă care poate fi extinsă considerabil prin module. Astăzi, forța proiectului constă în comunitatea sa. Modulul de bază are deja

umeroase funcții web 2.0 și de comunitate, cum ar fi bloguri, forumuri și nori de cuvinte.



Drupal: un CMS cu accent pe comunitate / Sursa: https://www.drupal.org/

Fapte

• Aspect modular foarte flexibil

• Instalare de bază simplă cu peste 36.000 de module de extensie

• Concentrat pe publicații de socializare și pe proiecte de comunitate

• Peste 1100 de distribuții ca soluție completă pentru aplicații tipice

Cerințe de sistem pentru Drupal 8

• Webserver: Apache, Nginx, MS IIS sau orice alt server web cu suport PHP

• Middleware: PHP 7.0 (recomandat 7.2 sau mai recentă)

• Baza de date: MySQL 5.5.3, MariaDB 5.5.20, server Percona 5.5.8 sau mai recentă (PDO necesită un motor de stocare compatibil cuInnoDB); PostgreSQL 9.1.2 sau o versiune mai recentă (cu PDO); SQLite 3.7.11 sau o versiune mai recentă

CMS-ul Drupal oferă oportunități extinse de personalizare datorită formatului său modular. Utilizatorii care știu exact de ce au nevoie, sunt scutiți de compilația manuală a componentelor software. Pentru multe scenarii, sunt disponibile distribuții pre configurate bazate pe structura Drupal.

Având în vedere concentrarea pe publicările de socializare, Drupal este potrivit în special pentru proiectele comunitare mici și mijlocii. Spectrul larg de extensii face posibilă implementarea portalurilor companiilor cu structuri complexe multi-domeniu. Dar administrarea unui nucleu CMS cu extensii cuprinzătoare necesită expertiză și instinct. Dacă funcțiile de bază ale software-ului nu sunt suficiente, atunci vor trebui instalate module suplimentare manual prin FTP. Acesta poate fi un proces complex. Actualizarea extensiilor este uneori dificilă, deoarece acestea nu sunt întotdeauna compatibile cu backend-ul.

Aplicația centrală Drupal este aspectul său pentru publicării sociale și platforme comunitare. CMS se mândrește cu un sistem flexibil, modular, pentru platforme extrem de dinamice, bazate pe conținut generat de utilizatori.

Avantaje Dezavantaje

√Nucleul software compact ✘ Configurare complexă datorită compatibilității slabe a backend-ului

√Selecție largă de module de extensie și distribuții Drupal predefinite ✘ Instalarea simplă de bază necesită o mulțime de instalări suplimentare

√Suportă administrarea mai multor domenii ✘ Instalarea modulelor este posibilă numai prin FTP



Notă

Securitatea datelor are cea mai mare prioritate,mai ales atunci când Drupal este utilizat ca platformă comunitară pentru utilizatori. Găzduirea Drupal de la IONOS ajută la creșterea securității și oferă, de asemenea, acces independent la CMS, lucru care poate fi făcut printr-o instalare cu un singur clic.

TYPO3



Alături de WordPress, TYPO3 este al doileacel mai popular CMS open source. Proiectul software este un sistem de administrare a conținutului la nivel de întreprindere și este actualizat în mod constant și menținut curent din punct de vedere tehnic de către o echipă de dezvoltatori cu experiență. TYPO3 este o soluție excelentă pentru portaluri corporative mari și platforme de comerț electronic.



TYPO3 / Un sistem de administrare a conținutului corporativ pentru uz comercial / Sursa: typo3.com

Fapte

• Sistem de administrare a conținutului pentru întreprinderi

• O gamă imensă de funcții

• Administrarea extinsă a drepturilor integrată

• Integrarea simplă a altor sisteme, cum ar fi soluții CRM sau ERP

Cerințe de sistem pentru TYPO3 CMS 9 LTS

• Webserver: Apache (recomandat), MS IIS, NGINX

• Middleware: PHP 7.2 sau o versiune mai recentă

• Baza de date: MySQL 5.5 sau mai recentă / /MS SQL Server 2000 / /PostgreSQL 7.x și 8.x / /Oracle 8, 9, 10 și 11 / /Firebird 1.5.2

• Hardware: cel puțin 256 MB RAM

• Alte recomandări: GraphicsMagick sau ImageMagick; GDlib; Freetype; ylib; dacă utilizați un server Apache: mod_gzip, mod_deflate, mod_rewrite; cache PHP (de exemplu APCu, accelerator PHP, OPcache sau accelerator Zend); extensiile individuale pot necesita software suplimentar.

TYPO3 oferă o comunitate mare care furnizează ajutor rapid și ușor pentru începători cu probleme tehnice sau întrebări. Există, de asemenea, numeroși furnizori profesioniști specializați în asistențăTYPO3 și care furnizează servicii de agenție utilizatorilor de afaceri.

O utilizare profesională a CMS-ului de înaltă performanță necesită cunoștințe de specialitate. Cu acesta, pot fi implementate solid chiar și structuri complexe de site-uri cu conținut multilingv. Gama considerabilă de funcții asigură administrareaprofesională a drepturilor la nivel de întreprindere și oferă interfețe pentru aplicații clasice de afaceri, cum ar fi sisteme CRM și ERP. Pe de altă parte, criticii subliniază perioada lungă de instruire necesară și efortul administrativ relativ ridicat.

Practic, spectrul uriaș de funcții oferit de TYPO3 face posibilă implementarea oricărui tip de proiect online. Dar acest lucru implică cheltuieli considerabile de instalare, configurare și întreținere. Proeminența și buna reputație a software-ului contribuie la utilizarea acestuia de site-uri web relativ mici. În acest caz, utilizatorii depun de obicei mult mai mult efort decât este nevoie. Dacă nu este necesar întregul spectru de funcții oferite de CMS-ul pentru întreprindere, atunci operatorii de site-uri web ar fi, în general, deserviți mai bine de un software modular cu instalare de bază simplă. Totuși, pentru proiectele complexe desfășurate de specialiști IT cu experiență, TYPO3 este fundamentul optim pentru o prezență online de succes.

Avantaje Dezavantaje

√CMS larg distribuit cu o comunitate mare (inclusiv numeroși experți) ✘ Implementarea, configurarea și administrarea necesită expertiză

√ O varietate mare de funcții, flexibilitate și extensibilitate ✘ Spectrul funcțional mare înseamnă cerințe mai mari de găzduire decât în cazul altor sisteme similare

√ Administrare extinsă a drepturilor la nivel de întreprindere ✘ Pregătire relativ lungă pentru non-experți

Dacă TYPO3 este utilizat pentru proiecte mari și complexe, instalarea ar trebui să aibă loc în cadrul unui pachet de găzduire.



Contao



CMS-ul Contao este o soluție de administrare a conținutului clară și ușor de utilizat. Sistemul constă dintr-un backend intuitiv și multilingv și un strat de administrare clar structurat. Proiectul software acordă o atenție deosebită compatibilității cu standardele web, oferind conținut online lipsit de obstacole în HTML 5.



Contao: un CMS ușor de utilizat pentru conținut web fără obstacole / Sursă: https://contao.org/en/

Fapte

• CMS ușor de utilizat cu o gamă largă de funcții

• Peste 1.400 de extensii disponibile pentru Contao 4 și versiuni mai recente

• Backend multilingv

• Demo online

• Autentificare cu 2 factori (de la Contao 4.6).

Cerințe de sistem pentru Contao 4.4:

• Webserver: Apache sau IIS cu suport PHP și MySQL

• Middleware: PHP 5.6.0

• Baza de date: MySQL 5.0.3

• Alte recomandări: Pentru a beneficia de gama completă de funcții, sunt necesare următoarele extensii PHP: GD, Imagick sau Gmagick; DOM; intl; mbstring; mcrypt.

Cerințe de sistem pentru Contao 4.8:

• Webserver: Apache, NGINX sau IIS cu suport PHP și MySQL

• Middleware: cel puțin PHP 7.1

• Baza de date: cel puțin MySQL 5.5.7 cu InnoDB și innodb_large_prefix activat

• Alte recomandări: Pentru a profita de funcționalitatea completă, sunt necesare următoarele extensii PHP: GDLib, DOM, Phar.

Configurația de bază a software-ului are deja o gamă cuprinzătoare de funcții care pot fi adaptate flexibil la nevoile individuale cu mai mult de 1.900 de extensii disponibile. Sistemul CMS oferă, de asemenea, un manager de teme integrat. Acest lucru face posibilă configurarea individuală a proiectului și a aspectului unui site web bazat pe Contao cu ajutorul modulelor deja proiectate. În plus, proprietarilor de site-uri web li se oferăprin intermediul site-ului web Contao teme profesionale pentru diferite tipuri de aplicații și industrii. Aceste teme trebuie, de obicei, achiziționate.

Software-ul este cunoscut pentru standardele sale de înaltă securitate. Versiunea LTS a CMS-ului vine cu o garanție de patru ani. În această perioadă, versiunea LTS primește corecții de erori și actualizări de securitate, cu excepția funcțiilor noi. Versiunea LTS este stabilă și recomandată pentru site-urile web active.

În plus, există o versiune în curs de dezvoltare, prevăzută cu remedieri de erori și actualizări de securitate timp de o jumătate de an și conține funcții noi care nu sunt incluse în versiunea LTS și vor fi incluse doar în următoarea versiune LTS. Această versiune este recomandată tuturor utilizatorilor care doresc să testeze noi funcții.

O demonstrație online, precum și materialele extinse de documentare permit o introducere rapidă în crearea de site-uri web.

Compatibilitatea serverului poate fi asigurată de ContaoCheck.



Acest CMS flexibil este potrivit pentru site-uri web de toate dimensiunile. Software-ul oferă utilizatorilor o arhitectură de sistem puternică care poate fi adaptată prin extensii la cerințele diferite de funcționare ale unuiwebsite profesional. Soluțiile Intranet, platformele de comerț electronic, portalurile corporative sau micro-site-urile, de exemplu, toate pot fi implementate și nici o dorință nu va fi lăsată neîmplinită– chiar și atunci când vine vorba despre optimizarea motorului de căutare și analiză web.

Numai fluxurile de lucru pe mai multe niveluri nu pot fi implementate cu Contao în configurația standard.

Avantaje Dezavantaje

√ Arhitectură de sistem de înaltă performanță și extensibilă ✘Fluxurile de lucru pe mai multe niveluri nu sunt acceptate în sistemul de bază, dar sunt posibile prin extensii

√ Instalare, administrare și actualizare a extensiilorușor deutilizat ✘O comunitate relativ mică, dar activă

√ Un echilibru bun de securitate

√ Actualizări ușoare

Neos CMS



Alături de TYPO3, Neos este un adevărat sistem open source de administrare a conținutului pentru întreprinderi, cu un accent special pe editori și dezvoltatori. Punctul forte este faptul că editorii pot crea conținut într-un editor WYSIWYG real și că dezvoltatorii obțin un sistem de ultimă generație cu extensibilitate planificată, ghiduri de stil de viață și design atomic. Neos este sistemul ideal pentru conectarea conținutului cu sisteme terțe (ERP, CRM, magazine etc.).



Neos: Un CMS bun și pentru proiecte mari / Sursa: https://www.neos.io/



Fapte

• Sistem open source de administrare a conținutului pentru întreprinderi

• Un editor WYSIWYG adevărat (editare inline)

• Adrese URL prietenoase pentru motoarele de căutare

• Instrumente de publicare și administrare pentru soluții mobile

• Extensibilitate planificată pentru conectarea altor sisteme, cum ar fi magazine, CRM sau soluții ERP.

Cerințe de sistem pentru Neos CMS 5.x:

• Webserver: Apache, NGINX #

• Middleware: PHP>= 7.1.0 (PHP CLI trebuie să aibă aceeași versiune pentru dezvoltare)

• Module PHP: mbstring, tokenizer, pdo_mysql, imagick sau gmagick

• Funcții PHP: exec(), shell_exec(), escapeshellcmd() și escapeshellarg()

• Baza de date: Suportate oficial: MySQL> 5.7.7, MariaDB> 10.2.2 și PostgreSQL> 9.4

• Opțional: Oracle, Microsoft SQL Server, SAP Sybase SQL Anywhere, SQLite, Drizzle

• Hardware: cel puțin 256 MB RAM

• Alte recomandări: extensiile individuale pot necesita software suplimentar

„Prima alegere a conținutului” este nu numai motto-ul, ci și ceea ce Neos se străduiește să realizeze în fiecare zi. Încă de la început, Neos a fost conceput pentru a fi deosebit de ușor de utilizat. Accentul este pus pe așa-numita editare inline: un adevărat editor WYSIWYG. Spre deosebire de alte sisteme clasice de administrare a conținutului, editorii nu mai trebuie să completeze zeci de câmpuri de formular pentru denumiri, titluri etc. pentru a obține o pre

vizualizare aproximativă a noului conținut prin intermediul butonului de pre vizualizare. În schimb, editează conținutul direct în aspectul paginii.

Același lucru se aplică diferitelor formate de afișare, cum ar fi o tabletă, un smartphone sau afișarea rezultatelor căutării Google. Utilizatorii pot comuta cu ușurință înainte și înapoi între vizualizări fără a fi nevoie să părăsească pagina. Acest lucru permite optimizarea rapidă și ușoară a conținutului pentru diferite canale.

O altă caracteristică specială este așa-numita „Dimensiune Conținut”. Lucrul cel mai relevant este faptul că editorii pot crea orice număr de versiuni de conținut pentru diferite grupuri țintă. Conținutul nu este disponibil numai în diferite limbi, ci și pentru diferite grupuri țintă (sex, cultură, țară, regiune etc.). Astfel, campaniile de marketing pot fi controlate într-un mod direcționat. Întreținerea unor cantități mari de site-uri multiple într-un sistem Neos face parte, de asemenea, din repertoriul standard.

Conținutul nou al companiilor trece adesea prin mai multe procese de revizuire și aprobare de la crearea până la publicare. Folosind spații de lucru pentru utilizatori și grupuri, suportate de administrarea flexibilă a drepturilor, Neos se integrează cu ușurință în procesele existente.

În ciuda concentrării sale pe conținut, Neos nu este „doar” un CMS. Neos a fost dezvoltat pentru integrare și extensibilitate. Este un CMS puternic care vine cu o arhitectură PHP la fel de puternică denumită Flow. Dezvoltatorii pot proiecta Neos așa cum doresc să-l folosească. Comunitatea numește Neos o „platformă de aplicații de conținut”. Acest lucru ar trebui să arate clar că punctele forte ale CMS-uluisunt un adaos la site-urile web clasice, permițând utilizatorului să creeze proiecte complexe. Integrarea software-ului terților, conexiunea la sisteme externe (ERP, CRM etc.), integrarea magazinelor și așa mai departe, toate sunt posibile cu Neos. Extensiile existente pot fi instalate cu ușurință prin Composer (de exemplu, Google Analytics, IBM Watson, Elasticsearch etc.).

Nimic nu stă în calea extensiilor individuale. Neos 4.0 a introdus Assets API. Acest lucru a permis accesul direct la resursele media externe (Google Drive, Dropbox, OwnCloud etc.). Puteți utiliza, de asemenea, fără efort servicii foto precum Fotolia sau Unsplash pentru a vă edita imaginile, fără a fi nevoie să părăsiți pagina.

Nu există aproape nicio limită pentru extinderea Neos. De exemplu, „Premiul Neos 2018” a fost acordat unui proiect care exportă conținutul online al unui editor direct de la Neos într-un șablon imprimabil InDesign– inclusiv marcaje speciale pentru pre imprimare.

Aceasta elimină necesitatea de a introduce și de a verifica conținutul de două ori.

După revizuirea recentă a interfeței de utilizator în React, dezvoltatorii lucrează în prezent la integrarea învățării automate sau la reimplementarea depozitului de conținut Neos cu CQRS și EventSourcing. Datorită acestuia din urmă, Neos este deosebit de interesant pentru bănci, companii de asigurări și autorități publice, deoarece salvează diferite revizuiri de conținut și le protejează de modificările ulterioare.

Avantaje Dezavantaje

√ Un editor adevărat WYSIWYG (editare inline) care afișează conținutul în timpul scrierii așa cum va fi afișat ulterior, fără ca utilizatorul să facă clic pe un buton de pre vizualizare. ✘ Configurarea pentru proiecte mai mici de obicei destul de dificilă

√Nu sunt necesare cunoștințe de PHP pentru a crea site-uri complexe ✘ Obișnuirea cu platforma durează ceva timp pentru noii veniți

√O comunitate săritoare cu 1.500 de utilizatori în NeosSlack oficial ✘ O gamă de funcții Neos poate necesita găzduire la nivel profesional

√Conectarea structurii CMS și PHP facilitează considerabil extinderea sistemului Neos

√Suportă arhitectura CMS cu două niveluri pentru proiecte mari, cu scalabilitate, rezistență și securitate maximă

Dreamweaver: software-ul de design web Creative Cloud

Privind statisticile de la W3Tech, se remarcă o alternativă la sistemele de gestionare a conținutului bazate pe surse: mulți proprietari de site-uri web preferă să-și construiască propriul site de la zero folosind editorul HTMLDreamweaver. Software-ul de proiectare web, dezvoltat inițial de Macromedia și distribuit acum de Adobe Systems, este disponibil pentru utilizatorii din Creative Cloud (CC) ca produs proprietar pentru macOS și Windows.

Pentru editarea grafică a conținutului mobil și web, Dreamweaver combină un editor WYSIWYG cu un motor de codare de înaltă performanță. Acest lucru pune la dispoziția dezvoltatorilor diverse funcții precum evidențierea sintaxei, integrarea automată a codului, validarea și previzualizareaîn browser în timp real. În plus față de HTML 5 și CSS, software-ul acceptă standarde web precum PHP, Java, JavaScript, ASP sau XML, precum și preprocesoarele CSS SASS, Less și SCSS. Un design web modern și receptiv poate fi implementat utilizând cadrul CSS integrat Bootstrap.

O comparație a sistemelor de administrare a conținutului pentru noii veniți

Pe lângă marile CMS-uri, bine-cunoscute, în ultimii ani au fost dezvoltate sisteme care nu sunt la fel de răspândite, dar care au în continuare o comunitate activă în spatele lor. Pentru unele proiecte sau abordări, aceste CMS-uri pot fi sistemele perfecte, chiar dacă nu sunt interesante pentru majoritatea utilizatorilor. În plus, CMS-ul prezentat oferă funcții importante de care pot profita chiar și competitorii mari.

Craft

Sistemul de administrare a conținutului Craft a fost dezvoltat în 2012, dar încă duce o existență de nișă. Acest lucru s-ar putea datora următoarelor motive: primul este faptul că stabilirea noilor produse pe o piață extrem de competitivă este fundamental dificilă. Al doilea motiv nu este neapărat un dezavantaj: pe când WordPress se concentrează pe ușurința utilizării și permite chiar și utilizatorilor începători să lanseze online în doar câteva minute un blog atrăgător, Craft se adresează mult mai puternic dezvoltatorilor profesioniști.



Craft: un CMS pentru profesioniști / Sursa: https://craftcms.com/

În timp ce alte CMS-uri se bazează pe teme șabloane pentru a face proiectarea cât mai ușoară pentru începători, Craft presupune că profesioniștii ar prefera să-și scrie singuri codul HTML și CSS. Această abordare înseamnă că întregul sistem este foarte ordonat. Codul site-ului web rămâne îngrijit, iar structura fișierelor stocate este, de asemenea, organizată logic: În loc să utilizeze foldere ordonate cronologic, utilizatorii Craft specifică reguli pentru care tip de fișier aparține cărui director.

Craft are, de asemenea, un backend clar, unde editorii de conținut își pot găsi cu ușurință calea și pot publica articole noi online. Au fost dezvoltate, de asemenea, plugin-uri individuale pentru acest CMS elegant, care extind gama sa de funcții. Faptul că CMS-ul a fost creat pentru dezvoltatori profesioniști este reflectat în preț: atâta timp cât creați un site web numai pentru dvs., puteți obține o licență gratuită. Dar dacă doriți să dezvoltați site-uri web pentru alți utilizatori, va trebui să achiziționați o licență.



Avantaje Dezavantaje

√ Cod ordonat ✘ Potrivit numai pentru dezvoltatori profesioniști

✘ Costuri de licență ridicate pentru o funcționalitate completă

Grav

Sistemele de administrare a conținutului se bazează în general pe baze de date. Dacă utilizatorii vizitează un site web, atunci este accesată intrarea corespunzătoare din baza de date. Dar câteva CMS-uri au rupt această tradiție și se descurcă fără o bază de date. În schimb, aceste sisteme salvează toate informațiile importante în fișiere și apoi le salvează într-o structură corespunzătoare de directoare. Un astfel de CMS fără o bază de date este Grav, pentru care aveți nevoie doar de un server web cu spațiu de stocare suficient și cel puțin PHP 5.5.9.



Grav: Fără bază de date, o mulțime de extensii / Sursa: https://getgrav.org/

Grav acordă o mare atenție vitezei, dar nu ignoră aspectul estetic. Pe site-ul oficial, puteți găsi atât datele de instalare (o mică arhivă ZIP), cât și teme individuale care pot fi utilizate pentru a personaliza designul. De asemenea, puteți extinde funcționalitatea cu peste 300 de plugin-uri cu care puteți configura, de exemplu,backend-ul de administrare. Dacă nu doriți să asamblați toate setările și extensiile personal, puteți utiliza și un schelet: un pachet pre configurat care conține deja exemple de site-uri web.

Avantaje Dezavantaje

√ Rapid și eficient ✘ Mai potrivit pentru proiecte mai mici

√ Poate fi extins cu teme și plugin-uri

√ Schelet (pachete de instalare pre configurate)

√ Open source cu licență MIT

√ Funcționează fără un sistem de administrare a bazelor de date

Kirby

CMS-urile cu fișiere unidimensionale, cum ar fi Kirby din Germania, au renunțat, de asemenea, mai mult sau mai puțin la bazele de date. Din acest motiv, CMS-urile fără baze de date și CMS-urile cu fișiere unidimensionale sunt adesea menționate împreună, astfel încât diferențierea între aceste produse nu este clar definită. Un CMS cu fișiere unidimensionale constă în principal din fișiere unidimensionale. Aceasta înseamnă că nu există un sistem complex și relațional de administrare a bazelor de date precum MySQL sau MariaDB care rulează în fundal. În schimb, acest tip de CMS se bazează pe o structură de foldere care stochează doar așa-numitele fișiere unidimensionale care nu au referințe între ele. În această formă, pot fi integrate chiar și baze de date unidimensionale.





Kirby: Un CMS rapid cu fișiere unidimensionale / Sursa: https://getkirby.com/

La fel ca în cazul Grav, pentru Kirby este suficient ca utilizatorii să încarce pe server(Apache 2, NGINX, LiteSpeed, Caddy) doar câteva fișiere ale kitului de pornire. Pentru aceasta, trebuie să fie disponibil numai PHP. În principiu, nu este necesar să aveți o interfață de administrare cu un editor WYSIWYG. Puteți pur și simplu să creați conținutul cu un editor de text și apoi să îl încărcați pe server în folderul corect sau să utilizați panoul Kirby– un backend simplu și clar.

Avantaje Dezavantaje

√ Rapid și eficient ✘ Contra plată

√Poate fi extins cu teme și plugin-uri

√ Funcționează fără un sistem de administrare a bazelor de date.

Pico

Un alt sistem cu fișiere unidimensionale, deosebit de popular printre fanii soluțiilor puriste, se numește Pico. CMS-ul se caracterizează clar prin simplitate și viteză și face acest lucru nu numai fără o bază de date, ci chiar și fără niciun backend confortabil. Paginile sunt create cu fișiere markdown care la rândul lor sunt sortate într-o structură de directoare pe server. Markdown este un limbaj simplu de marcare cu care textul poate fi formatat. Acesta este motivul pentru care o pagină în Pico poate fi scrisă cu ușurință într-un editor de text și modificată cu elementele de marcare.





Pico: un CMS open source simplu / Sursa: http://picocms.org/

Deoarece CMS-ul nu are un backend și, prin urmare, nici un editor WYSIWYG corespunzător, Pico nu este potrivit pentru predarea creării de conținut unei echipe editoriale. Pe de altă parte, dezvoltatorii vor găsi munca mult mai ușoară, deoarece nu există setări ascunse în baze de date complexe. Toate configurațiile sunt localizate în propriul fișier text. Datorită acestui lucru, CMS-ul cu fișiere unidimensionale este foarte potrivit pentru proiecte mici. Pico și gama sa de funcții pot fi, de asemenea, extinse cu diferite teme și plugin-uri disponibile.

Avantaje Dezavantaje

√ Foarte rapid ✘ Mai potrivit pentru proiecte mai mici

√ Design simplu ✘ Nu este administrat prin backend

√ Poate fi extins cu teme și plugin-uri ✘ Nu este potrivit pentru utilizare de echipe editoriale

√ Open source cu licență MIT

Bolt

Un alt sistem light printre CMS-uri este Bolt. Abordarea dezvoltatorului a fost de a construi un sistem rapid, foarte ordonat și care oferă doar cât au nevoie utilizatorii. Dar asta nu înseamnă că puteți folosi doar o gamă redusă de funcții cu Bolt. Având cunoștințele necesare și utilizând extensii, puteți realiza și proiecte online mai cuprinzătoare.



Bolt: o soluție open source cu puțin balast / Sursa: https://bolt.cm/



Dezvoltarea inițială a început cu o companie olandeză de marketing care a creat cu Boltun CMS pentru crearea de site-uri web pentru clienții lor. În momentul de față, proiectul open source este suportat, de asemenea, de alții. Dar Bolt se adresează în continuare dezvoltatorilor web– atât pentru crearea inițială a site-ului, cât și pentru configurații suplimentare. Bolt are un backend clar în care editorii pot crea conținut. Dar utilizarea CMS-ului nu este atât de intuitivă și simplă ca în cazul WordPress, de exemplu.

Avantaje Dezavantaje

√Performant și ușor ✘ Necesită cunoștințe extinse de dezvoltare web

√Open source cu licență MIT