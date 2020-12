În acest articol, profesioniștii sibieni de la PEFOC, brand specializat în comercializarea și montajul profesional al soluțiilor alternative de încălzire, vă prezintă gama de șeminee tip centrală, ideale pentru cei care caută combinația perfectă dintre design și funcționalitate.

Denumit și termoșemineu, acesta este capabil să îndeplinească simultan și funcția unui șemineu clasic pe lemne, dar și pe aceea de centrală termică cu posibilitatea de folosire, atât pentru încălzirea apei din calorifere, cât și a apei menajere.

Așadar, am pregătit un clasament cu cele mai populare tipuri de termosemineu tip centrala din gama PEFOC, top care ține cont de specificații precum puterea de încălzire, designul, dimensiunile, dar și rezistența în timp ale fiecărui model în parte.

Modelul Z190

Este un termofocar de dimensiuni medii cu ușă din fontă, simplu și robust, construit ca să reziste în timp. Este perfect pentru a fi racordat la orice sistem de încălzire, dar poate funcționa și în regim propriu. Conceput special pentru spații largi este foarte util pentru căminul tău, indiferent de dimensiunea acestuia.

Modelul A300

Acest model cu ușa din fontă, se situează pe locul secund și este preferat de majoritatea montatorilor din țară și grație puterii mari pe care o dezvoltă nominal - 28 kw (putând ajunge și la un maximum de 35 kw). Un focar achiziționat de către clienți într-un număr foarte mare și montat în multe locuințe de-a lungul anilor, și-a câștigat ușor un renume ca fiind un produs recunoscut pentru robustețea și rezistența sa sporită.

Modelul A 300 Modern

În plus față de modelul standard pe care l-am menționat anterior, A300 Modern este echipat cu șamotă - un material specializat care permite o ardere mult mai curată, ce are ca rezultat depuneri mai puține pe sticlă, fiind dotat cu o ușă din oțel cu sticlă decorativă grafitată. Precum o spune și denumirea, acest model reprezintă focarul ideal pentru construcția șemineelor moderne. Pentru un plus de randament, dar și pentru un grad sporit de siguranță, alege să montezi și burlane soba de calitate premium, disponibile în oferta PEFOC care te vor ține departe de rugină sau depunerile cu efect coroziv ale funinginii, probleme des întâlnite la variantele standard de coșuri de fum.

Modelul Lucy 16 tip centrală

Se bucură de o serie de parametri tehnici excelenți, fapt pentru care este adesea ales de clienți și recomandat de specialiști și pentru că face parte din gama termoșemineelor cu un consum redus. Bucurându-se de o eficiență foarte crescută de tip A+, acest model poate genera o putere nominală medie de 16 KW cu o rată de consum lemne setată la minimum. Termoșemineul este echipat cu schimbător de căldură în conul focarului compus din tuburi amplasate orizontal ce măresc suprafața de recuperare a căldurii, reducând temperatura gazelor de evacuare și crescând astfel, eficiența și puterea dispozitivului.

Modelul Z150

Acest focar de șemineu este ultimul model care completează topul și reprezintă o variantă standard cu ușă din fontă pentru un plus de rezistență și un randament crescut de 81% ce poate aduce un aport semnificativ sistemului de încălzire al casei tale. Folosește-l cu succes pentru a încălzi întreaga locuință, racordat singur sau în paralel cu alte surse de căldură.

Așadar, indiferent dacă îți dorești achiziționarea unui semineu pe lemne, o sobă pe peleți de calitate superioară, o sobă clasică sau modernă pe lemne, gaz sau GPL și nu știi încotro să te îndrepți, îți recomandăm cu multă căldură, produsele și serviciile brandului sibian PEFOC.ro Aceștia te pot ajuta inclusiv cu serviciul de montaj profesionist grație echipelor de specialiști cu zeci de ani de experiență în spate, alături de alte facilități precum: transport gratuit oriunde în țară, servicii profesionale de montaj, prețuri fără adaosuri incorecte și garanție extinsă de 5 ani pentru toate tipurile de focare din gamă.