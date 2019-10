Îți dorești să recondiționezi mobilierul vechi sau să faci câteva schimbări în locuință fără cheltuieli prea mari?

Ești pasionat de bricolaj și vrei să realizezi anumite obiecte utile pentru casă ori grădină? Proiectele de tipul Do It Yourself (DIY) reprezintă o modalitate excelentă de a-ți demonstra abilitățile practice și creativitatea ca să obții tot ceea ce ai nevoie. Frumusețea acestui concept constă în faptul că poți face lucrurile în funcție de preferințele tale, ai posibilitatea de a recicla diferite materiale sau produse care nu-ți mai sunt de folos și poți efectua reparații mărunte, totul chiar sub formă de hobby. În funcție de ideile tale, există opțiuni nenumărate pentru proiectele DIY care te vor ajuta să execuți elemente interesante, însă trebuie să fii pregătit și cu instrumentele necesare pentru a duce sarcinile la bun sfârșit. Iată câteva dintre piesele esențiale de care are nevoie orice entuziast de proiecte DIY.

Cutter

Unul dintre instrumentele principale de care ai nevoie pentru a realiza orice tip de lucrări este cutterul. Ușor și precis, acesta îți permite să execuți tăieturi exacte pe măsurători datorită lamei sale foarte subțiri. Poate fi folosit în special pentru partea preliminară a unui proiect, pe carton, plastic sau orice alt material care necesită tăiere.

Foarfecă

Un astfel de element are atât de multe întrebuințări încât este indispensabil în scula de scule a unui amator sau profesionist. În mod clar, nu ai putea să îmbraci tapițeria unui scaun cu materiale textile fără să ai o foarfecă la dispoziție. Aceasta este foarte utilă pentru a tăia într-un mod foarte simplu o gamă variată de materiale, de la hârtie și carton până la pânză, sfoară sau folie.

Bormașină

În cazul în care ai nevoie să înșurubezi anumite piese sau să găurești un obiect ori peretele unde vei agăța o decorațiune creată printr-un proiect DIY, cu siguranță îți trebuie o bormașină. Ca să lucrezi oriunde fără să fii constrâns de alimentarea la energia electrică, optează pentru o bormașină fără fir. Vei uita de cabluri, prize și prelungitoare pentru că instrumentul va funcționa pe baterii, ceea îți va ușura foarte mult munca.

Ruletă

Din trusa oricărui meșter care se respectă nu va lipsi niciodată o ruletă. Aceasta permite măsurarea rapidă a distanțelor și dimensiunilor pentru diferite obiecte și materiale ca să fii sigur de reușita proiectului tău. Este foarte important să măsori lungimile materialelor pentru ca toate piesele să se potrivească perfect atunci când le combini. De pildă, dacă îți dorești să creezi un dulap, acesta va fi compus din foarte multe elemente, toate tăiate la diferite dimensiuni, măsurate într-un mod foarte precis.

Ciocan

Un ciocan trebuie neapărat să facă parte din trusa ta de scule, însă dacă îți dorești o unealtă cu adevărat eficientă, alege unul cu vârful despicat. Spre deosebire de un ciocan metalic clasic, cu ajutorul vârfului poți scoate diferite șuruburi sau cuie deja fixate fără să deteriorezi obiectul la care lucrezi. Totodată, un ciocan cu vârful despicat este un foarte bun înlocuitor al toporului, deoarece poți sparge lemnele de dimensiuni mai mici cu ajutorul său.

Patent

Dacă ai ca hobby lucrul manual, atunci trebuie să ai și un patent. Adepții proiectelor DIY preferă patentul combinat pentru finisaje sau componente la care îmbinările trebuie fixate într-un mod minuțios. Datorită cleștilor săi încorporați, acest tip de instrument te va ajuta să apuci, să îndoi și să fixezi sârmele sau cablurile folosite în proiectele tale. Este de ajutor atunci când dorești să tai excesul de fire, mult mai versatil decât patentul obișnuit și foarte ușor de folosit.

Set de șurubelnițe

Pe lângă bormașina care te va scoate din multe situații, un set de șurubelnițe de diferite dimensiuni și forme se va potrivi perfect pentru spațiile mici. Astfel de ustensile sunt ideale și pentru momentele în care vrei să lucrezi până târziu în noapte, dar nu vrei să-ți deranjezi vecinii cu zgomotele produse de instrumentele electrice. Pentru o mai mare flexibilitate, ia în considerare un set cu biți interschimbabili.

Capsator

Vrei să schimbi aspectul canapelei sau tapițeria unui scaun? Atunci ai nevoie de un capsator cu care să prinzi materialul pe dedesubt. Iar acestea sunt doar simple exemple, însă un astfel de instrument te va ajuta să realizezi mult mai multe lucruri decât ți-ai propus și într-o manieră extrem de simplă.

Ferăstrău de mână

Probabil că vrei să construiești o bancă din lemn pentru grădină. Ai luat în calcul și cu ce vei tăia materialul pentru a obține dimensiunea perfectă? Un mic ferăstrău de mână este extrem de important în proiectele DIY, mai ales dacă îți place să folosești foarte mult lemnul.

Cu siguranță, la un moment dat îți vei construi o trusă profesionistă de scule de tot felul. Însă, dacă vrei să începi cât mai curând să creezi diferite obiecte, încearcă să faci rost de uneltele principale ca să ai mereu la îndemână instrumente utile pentru o gamă cât mai largă de proiecte.