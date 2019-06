Google face un nou pas în această direcție și adaugă imagini 3D și „straturi vizuale” suplimentare rezultatelor furnizate de motorul de căutare, pentru a le permite utilizatorilor să aibă un alt punct de vedere, scriu cei de la Social Media Today, citând Search Engine Land.

De exemplu, atunci când caută pe Google cuvântul „panda”, unii utilizatori au deja opțiunea „Vezi 3D”, care oferă o reprezentare tridimensională a animalului de pe ecran. Apoi, dacă vrei, poți vizualiza un urs panda în lumea reală, prin realitate augmentată.

Potrivit sursei citate, primele exemple ale acestei funcționalități anunțate la conferința I/O încep deja să apară online. Tot 3D, pe baza realității augmentate, poți vizualiza pe Internet și rechini, lei sau aligatori.

Scopul final al Google este acela de-a le da companiilor oportunitatea să utilizeze funcția pentru produsele pe care le oferă, cu opțiunea de descărcare 3D a modelelor. Acest tip de abordare ar veni în sprijinul utilizatorilor care ar putea vedea cum arată anumite piese în casele lor.



