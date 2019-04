Instagram ar putea face o schimbare care va afecta serios profilul celor care se bazează pe un număr cât mai mare de aprecieri la postări.

Astfel, numărul total de Like-uri primite la o postare nu va mai fi afișat. În schimb, sub postare va apărea numele unei persoane care a apreciat-o, urmat de formula „...și alții”.

În acest fel, doar persoana care a făcut postarea va fi numărul total de aprecieri primite, nu și cei care îi urmăresc profilul.

Schimbare a fost observată de Jane Manchun Wong, care a făcut și un screenshot, ca să arate exact cum ar putea arăta pe viitor postările pe Instagram.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN