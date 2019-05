Rețeaua de socializare a anunțat deja că ia în calcul să unească marile sale platforme de chat, de la Facebook Chat și WhatsApp, până la Instagram, într-o singură platformă puternică.

Phonearena.com deja a descoperit că unii utilizatori s-au trezit cu revenirea funcției de Chats în aplicație, însă doar într-o variantă limitată, în care este posibilă doar conversația prin text, nu și prin video sau voce.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging

Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e