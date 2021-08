Utilizatorii de Internet sunt obișnuiți cu serviciile de tip VPN prin care pot accesa conținut care altfel ar putea fi indisponibil în acea țară. Ei bine, nu în toate țările este legal să folosești un VPN.

Utilizatorii de Internet din Turkmenistan spun că sunt obligați să jure pe Coran că nu vor folosi rețele private virtuale (VPN).

Mai mulți utilizatori de Internet din regiunea extrem de izolată au declarat că au fost instruiți de autorități să jure pe cartea sfântă că nu vor folosi niciodată VPN-uri după ce au solicitat o conexiune la Internet în casele lor.

VPN-urile sunt ilegale în Turkmenistan, dar sunt utilizate pe scară largă pentru a ocoli restricțiile guvernamentale de pe internet.

„Am așteptat un an și jumătate după ce am completat toate documentele necesare și am semnat formularele de cerere cerând să instalez Wi-Fi în casa mea. Acum spun că trebuie să jur pe Coran că nu voi folosi un VPN, dar nimic nu este accesibil fără VPN-uri. Nu știu ce să fac", a spus un utilizator de internet din Turkmenistan.

De ani de zile, autoritățile din Turkmenistan au blocat numeroase site-uri web - inclusiv Facebook, YouTube, Twitter, precum și site-uri care oferă servicii VPN - și au arestat persoane care au instalat astfel de servicii pe telefoanele lor mobile.

Turkmenistanul este una dintre cele mai cenzurate țări din lume, alături de Belarus, China, Iran, Coreea de Nord și Siria, potrivit unui raport publicat săptămâna trecută de Comparitech, un site web care oferă informații despre securitatea cibernetică și confidențialitatea online.

