Ne apropiem ușor ușor de finalul de an 2019. Tragem linie și putem spune acum, cu o acuratețe destul de mare, care au fost (și încă sunt) cele mai bune smartphone-uri din acest an. Am făcut o listă cu 10 telefoane mobile de top , din motive expuse la fiecare produs în parte. Iată cum arată topul: