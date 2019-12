Google știe despe noi mai multe lucruri decât credem. Fie că vorbim despre istoricul navigării noastre pe Internet sau despre locația telefonului, iată cum putem să ne „ascundem urmele” și, implicit, să ne păstrăm intimitatea.

Probabil știi deja că Google păstrează înregistrări ale paginilor pe care intri, dar nu realizezi exact cât de complete sunt informațiile înmagazinate. De la locurile în care mergi la cumpărăturile pe care le faci online, toate rămân stocate undeva pe serverele companiei. Există, însă, modalități prin care poți limita accesul la astfel de informații.

Cea mai bună modalitate prin care poți începe să preiei controlul asupra detaliilor pe care Google le știe despre tine este aceea de a începe din pagina Activity Controls din contul tău Google. Datele sunt împărțite în șase secțiuni și poți personaliza setările în funcție de informațiile pe care vrei, sau nu, să le furnizezi angajaților gigantului.

Primele două categorii, Web & App Activity și Location History sunt cele mai importante, pentru că arată clar de unde te-ai logat pe Google și de pe ce device-uri. Acolo poți vedea paginile web pe care le-ai vizitat, căutările pe care le-ai efectuat și aplicațiile pe care le-ai accesat de pe telefonul tău Android. Dacă faci click pe opțiunea Filter by date & product poți vedea toate aplicațiile monitorizate de Google, de la Google Assistant la Google Play Store. Odată aplicat un filtru, poți șterge toate secțiunile pe care vrei să le „ascunzi” de Google, iar dacă dorești să ștergi totul, acest lucru se poate face cu ajutorul butonului Deletre activity by – All Time sau All Products.

O altă opțiune utilă este aceea ca Google să șteargă automat toate informațiile mai vechi de 3 luni sau mai vechi de 18 luni. Există un astfel de buton care poate fi găsit sub denumirea Choose to delete automatically, deasupra listei de activități.

Location History este o categorie în care sunt adunate în special datele furnizate de telefonul mobil, iar pentru a le șterge trebuie să mergeți pe link-ul Manage activity, de unde puteți șterge informațiile cu ajutorul pictogramei dedicate.

Cea de-a treia secțiune se numește Device Information, iar aici intră toate detaliile pe care le furnizează telefoanele și tabletele pe care le folosești pentru a te conecta la contul de Google. Aici istoricul poate fi șters prin selectarea butonului Delete all, fără să fie nevoie să aplicați filtre.

Voice & Audio Activity este una dintre cele mai controversate categorii, iar asta pentru că acolo se găsesc toate comenzile transmise către Google Assistant. Dacă accesezi Manage activity, vei găsi acolo o listă cu tot ceea ce i-ai comandat vocal telefonului tău, chiar cu opțiunea de a asculta din nou înregistrările. Pentru a șterge un clip audio, mergi la cele trei buline din colțul pictogramei, folosește iconița trash pentru a șterge intrările unei zile întregi sau comanda Delete activity by ca să elimini toate informațiile din această categorie.

Celelalte două secțiuni acoperă platformele video ale Google și se numesc YouTube Search History și YouTibe Watch History. Ambele funcționează precum categoria anterioară și ai opțiunea de a șterge toate intrările prin butonul Delete activity by.

Dacă vrei să elimini și toate informațiile personale pe care Google le colectează despre tine prin intermediul telefonului mobil, atunci, dacă ai un device ce rulează sistemul de operare Android, poți intra în categoria Settings, selecta opțiunea Google și, mai departe, Google Account pentru a verifica toate paginile despre care am vorbit anterior, dar pe telefonul tău mobil.