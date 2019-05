iPhone-ul este pe cale să-ți monitorizeze mult mai profund sănătatea, să schimbe radical aspectul ecranului și să dezvolte multe alte funcții noi, arată un raport citat de The Independent.

Apple plănuiește un update masiv la sistemele de operare ale iPhone și iPad, modificări care vor aduce schimbări profunde la felul în care funcționează software-ul. La fel ca anul trecut, compania se va concentra și pe accelerarea performanței gadgeturilor și pe rezolvarea problemelor din prezent.

Cu iOS 12, de exemplu, gigantul a accentuat mai degrabă îmbunătățirea performanței decât introducerea de noi trăsături, și se pare că asta va face și în acest an.

Raportul citat arată că vor fi păstrate multe dintre funcțiile sistemului de operare, dar vor apărea și unele noi care au fost amânate anul trecut, ca parte a eforturilor Apple de a curăța și optimiza sistemul.

Oricum, sursa menționează că este foarte posibil ca unele dintre caracteristicile aflate acum în dezvoltare să fie din nou amânate sau să nu fie lansate deloc.

În plus, compania are deja în lucru iOS 14, a cărui lansare este programată în 2020 și care are nume de cod „Azul”, scriu și cei de la Bloomberg.

El se adaugă tehnologiilor revoluționare preconizate pe piața gadgeturilor, inclusiv conexiunea 5G pentru viteză wireless superioară și noi funcționalități bazate pe realitatea virtuală.

Aspectul sistemului de operare se va modifica, sugerează informațiile apărute în presă. Acesta va include un Dark Mode ce le va permite utilizatorilor să schimbe culorile pe ecran în așa fel încât să vadă mai ușor detaliile în întuneric, dar și schimbări în ceea ce privește meniurile care apar la închiderea și deschiderea aplicațiilor și la navigarea prin ecranul principal.

De asemenea, Apple va oferi un nou design al tastaturii și se pare ca va introduce, în sfârșit, posibilitatea de a scrie un cuvânt prin atingerea literelor dintr-o singură mișcare, nu doar prin apăsarea fiecărei taste în parte. Această funcție există deja pe Android.

Și aplicațiile în sine se vor schimba. Printre ele, Health, care este menită să-ți verifice starea de sănătate și care acum va avea un homepage diferit, ce va afișa mai clar activitatea pe durata unei zilei.

Reminders, Screen Time, Mail, Home, Books, Maps și iMessages se vor modifica și ele. Ultima va duce cu gândul la WhatsApp prin faptul că le va permite acum oamenilor să-și configureze un profil și să încarce o poză. De update-uri vor beneficia și Find My Friends și Find My iPhone.

Raportul citat arată că și pentru iPad vor interveni noutăți: va fi accentuată componenta de multitasking și va fi îmbunătățit modul în care sunt afișate informațiile pe ecranul principal.