Funcția este disponibilă începând cu data de 3 noiembrie, pe toate dispozitivele cu Android și iOS.

O nouă setare pentru confidențialitate nu le va mai permite altor persoane să adauge utilizatorii în diferite grupuri, fără aprobarea acestora.

În acest fel, nimeni nu se va mai trezi că este asaltat cu notificări de pe grupuri care nu îl interesează și în care nu a vrut să fie adăugat.

Noua setare poate fi activată din pagina de setări a aplicației: Privacy -Group selections. Apoi există 3 opțiuni, prin care utilizatorul va decide cine îl poate adăuga în grupuri: Everyone, My Contacts sau My Contacts Except…

Ultima variantă permite o selectare mai avansată a persoanelor din agenda de contacte, astfel încât utilizatorul poate exclude numai câțiva prieteni, care de obicei îl deranjează.

În acest fel, utilizatorul nu va mai fi adăugat automat într-un grup, ci va primi o invitație prin chat și va putea răspunde în termen de 3 zile. Dacă nu va accepta invitația în grup, aceasta va expira după 3 zile.

Utilizatorii care nu vor să fie adăugați deloc în grupuri, nu mai au opțiunea Nobody, dar pot selecta varianta My Contacts Except și apoi Select All.