Dintre toate culturile de cereale, porumbul asigură cea mai mare producție, raportată la unitatea de suprafață.

Din acest motiv, mulți fermieri se axează pe cultivarea porumbului, putând avea producții bune chiar și în anii în care vremea a fost mai puțin prielnică pentru agricultură.

Vorbim de una dintre plantele cel mai bine adaptate la condițiile climatice din România, cu o rezistență sporită la boli și dăunători precum și la secetă, dar și la precipitații abundente.

Cu toate acestea, este nevoie să se efectueze la timp toate lucrările de îngrijire și tratament necesare oricărei culturi de cereale, pentru a avea garanția unei recolte bogate.

Când se recoltează porumbul

Toamna este anotimpul în care se trece la recoltarea porumbului, momentul cel mai potrivit variind în funcție de condițiile climatice din timpul anului. Dacă am avut un an bogat în precipitații, culesul porumbului poate începe mai devreme, încă din luna septembrie. În schimb, în anii secetoși, recoltarea se va face începând cu luna octombrie sau chiar noiembrie.

Conținutul de apă din boabele de porumb reprezintă principalul indicator care trebuie urmărit pentru a stabili când este momentul oportun pentru începerea culesului. Boabele de porumb au ajuns la maturitate atunci când conținutul de apă a scăzut puțin sub 30%, iar începerea recoltării nu trebuie întârziată.

Cum se recoltează porumbul

Fiind vorba de plantă cultivată în România de sute de ani, recoltarea tradițională se face manual, la fel ca pe vremea când fermierii nu aveau la dispoziție utilaje agricole. În zilele noastre se poate apela și la mijloacele de recoltare mecanizată, mai ales dacă suprafața cultivată este una foarte mare.

În funcție de modul în care urmează să fie depozitat, porumbul se poate recolta fie sub formă de știuleți depănușați, fie sub formă de boabe. Culesul sub formă de știuleți se poate realiza manual și mecanizat, însă majoritatea fermierilor optează pentru a doua variantă.

Principalele avantaje sunt costurile mai reduse, timpul mai scurt și faptul că utilajele agricole pot efectua concomitent și alte lucrări, cum ar fi tocarea tulpinilor și împrăștierea lor pe sol.

Recoltarea sub formă de boabe nu se poate efectua decât mecanizat, cu ajutorul utilajelor agricole cu dotări speciale pentru această operațiune.

Depozitarea porumbului

Culesul sub formă de știuleți presupune și costuri mai reduse de depozitare, față de recoltarea sub formă de boabe, care va necesita cheltuieli suplimentare.

De aceea, păstrarea în hambare sub formă de știuleți este metoda preferată de majoritatea fermierilor din România. Înainte de a fi depozitați, știuleții trebuie să fie curățați de resturi vegetale, iar pentru depozitarea sub formă de boabe trebuie să se asigure o umiditate de 14-15%.

Cum se curăță boabele de pe știuleți

Pentru a folosi porumbul în hrana animalelor sau pentru a-l prelucra, va fi nevoie de curățarea boabelor de pe știuleți, iar în acest sens o batoză de curățat porumb este echipamentul ideal de care veți avea nevoie. Fie că sunt electrice, fie manuale, batozele pentru curățat porumb sunt de un real folos, atât în gospodăriile individuale, cât și în femele mari.

O gamă bogată de batoze de curățat porumb, găsiți pe Eurounelte.ro, platfoma de pe care puteți să vă alegeți modelul potrivit, adaptat nevoilor dumneavoastră.

Batozele manuale au dimensiuni mai mici și o capacitate mai redusă, însă au avantajul că pot fi folosite în orice fel de spațiu, fără a avea nevoie de o priză în apropiere.

Batozele electrice vă scutesc de munca fizică, fiind echipate cu un motor electric care pune în mișcare mecanismul de curățare a boabelor. Au o capacitate mai mare decât batozele manuale, putând funcționa ore în șir fără întrerupere. Ajung la o producție de 300-500 de kilograme de boabe pe oră, performanță multă peste cea a unei batoze manuale.

Mai sunt disponibile și batozele profesionale, care pot ajunge la o producție de trei tone de boabe pe oră. Din acest motiv, sunt recomandate pentru fermele mari, silozuri, mori sau alte unități unde este nevoie de prelucrare rapidă a unor cantități mari de știuleți, fără pierderi semnificative.