Samsung încearcă să reducă tot mai mult diferențele de design și specifiicații dintre telefoanele mid-range și cele premium, iar Galaxy A80 este un bun exemplu în acest sens.

Telefonul are ecran complet fără margini, decupaje sau orificii pentru senzori și camerele foto, deorece vine cu un sistem ingenios: modulul foto de pe spate are un mecanism pop-up rotativ, astfel încât poate fi folosit și pentru pozele selfie.



Iată ce pot spune despre noul smartphone, după ce l-am testat timp de o săptămână.



Ce vei găsi în cutie



Galaxy A80 se vinde alături de un încărcător rapid de 25W, cablu USB-C și o pereche de căști in-ear cu fir, de asemenea cu conexiune USB-C.



Design și display



Din punct de vedere al design-ului, acest telefon este aproape perfect. Carcasa este de sticlă, iar ecranul este fără decupaje sau perforații – acesta este noul tip de display New Infinity. Datorită mecanismului foto pop-up, nu mai avem nevoie de senzori sau camere foto pe partea din față a telefonului, astfel încât întreaga parte frontală este acoperită de ecran.



De asemenea, nu există difuzor frontal, pentru că sunetul este emis direct prin noua tehnologie Sound on Display, care face ecranul să vibreze și să transmită sunetul atunci când vorbim la telefon. Și senzorul de amprentă este integrat în display. Astfel, vorbim de un ecran Super AMOLED de 6,7 inci, foarte mare, cu rezoluție FHD+ (1080x2400p). Calitatea ecranului este foarte bună, este luminos și redă bine culorile.





Telefonul are dimensiuni destul de mari - 165 x 76.5 x 9 mm – și cântărește 220 grame, cam mult, dar explicabil, având în vedere că vorbim de un telefon cu carcasă din sticlă, protejat cu Gorilla Glass 6, care are margini din metal și un ecran uriaș. Important este că aspectul este unul cu adevărat premium, chiar dacă vorbim de un telefon care costă aproximativ 3.000 de lei.



Performanța



Și din punct de vedere al specificațiilor interne, Galaxy A80 se poziționează în zona „upper mid-range”, astfel încât nu sunt diferențe foarte mari față de un flagship. Telefonul are 8GB de RAM și 128GB spațiu de stocare, iar procesorul este un octa-core Snapdragon 730, construit pe tehnologia de 8nm, cu o configurație de 2.2GHz dual + 1.8GHz hexa-core.



Într-adevăr, telefonul se comportă foarte bine chiar și atunci când este solicitat cu jocuri de ultimă generație sau cu mai multe aplicații deschise simultan. Și bateria de 3700 mAh rezistă destul de bine la o utilizare normală. Un rol important îl au sistemul de operare, Android 9 Pie, alături de interfața Samsung One UI, care asigură împreună o funcționare optimă a telefonului, astfel încât consumul de energie este redus.





Camerele foto



Principala inovație a acestui model este sistem de cameră rotativă pop-up, care permite folosirea unui singur modul foto și pentru pozele normale, dar și pentru fotografiile selfie. Trebuie doar să apeși butonul pentru camera selfie și modulul de pe spate se ridică și se întoarce spre tine.

Mecanismul este rapid și automat. Modulul foto triplu are un senzor principal Sony de 48MP și unul secundar, wide-angle, de 8MP. Al treilea senzor este ToF 3D, pentru efecte deosebite bokeh și pentru modul portret. Iată mai jos câteva mostre de fotografii făcute cu Galaxy A80, inclusiv testarea senzorului ToF.

O funcție deosebite pe care o are acest telefon este una preluată de la gama Galaxy S10 – modul Super Steady video. Astfel, poți filma cadre foarte clare chiar și atunci când ești în mișcare și le poți difuza live pe rețelele sociale fără să-ți faci griji că ar trebui să le editezi.

Prin urmare, telefonul este ideal pentru vlogging. În plus, senzorul ToF oferă și un mod video Live Focus, care permite măsurarea distanței dintre obiectele care apar în cadru, chiar în timp ce filmezi.

Softul camerei foto poate recunoaște și optimiza 30 de scene diferite, la fel ca modelele din seria Galaxy S10. Totuși, după cum se poate vedea și din aceste fotografii, telefonul face poze bune, dar nu extraordinar de bune, în ciuda senzorului de 48MP. Când este lumină puternică, pe timp de zi, detaliile sunt foarte clare, însă pe lumină mai slabă rezultatele nu sunt impresionante.





Concluzie



Mi-a plăcut inovația adusă de Galaxy A80, dar rămâne de văzut cum se va comporta pe termen lung mecanismul rotativ al camerei. Cred că sistemul, dacă se dovedi cu adevărat eficient și rezistent, ar merita introdus pe un flagship, unde camerele foto să fie mai performante.

Un alt aspect care ar putea să deranjeze este dimensiunea mare a telefonului, dar din acest punct de vedere este vorba de preferințe personale. Cei care sunt obișnuiți cu un smartphone compact se vor descurca destul de greu cu Galaxy A80. Ca design însă, este un model deosebit, iar specificațiile interne îl apropie foarte mult de un flagship.