Noua serie Galaxy S10 include trei modele de smartphone: Galaxy S10, modelul mai ieftin Galaxy S10e și vârful de gamă Galaxy S10+. Am testat modelul standard, Galaxy S10, cu ecran de 6,1 inci. Iată care sunt impresiile, după o săptămână în care am testat funcțiile noului smartphone.





Ce vei găsi în pachet

Samsung Galaxy S10 vine în pachet alături de o pereche de căști cu fir AKG. Vei găsi în cutie un încărcător, un cablu USB pentru transfer de date și pentru încărcare, conector USB și cheița pentru slotul SIM.



Design

Telefonul are un aspect plăcut, elegant, cu margini rotunjite, cu ecran curbat, care acoperă peste 88% din partea frontală. Carcasa este din sticlă, pentru încărcare wireless și încărcare wireless inversă. Recunosc că îmi place soluția găsită e Samsung, cu noul tip de display Infinity-O, care elimină necesitatea unui „breton” pentru camera frontală.

Camera foto este în spatele ecranului, într-un mic orificiu care a fost decupat cu laserul, iar senzorul de amprentă, de tip ultrasonic, este integrat în ecran. În acest fel, telefonul are cu adevărat un aspect premium, care mi-a plăcut.

Carcasa este din sticlă, pentru a permite încărcare wireless și wireless PowerShare. Pe margini regăsim butoanele Power pe partea stângă, Volum și Bixby pe dreapta, iar slotul pentru card Dual Nano SIM este pe marginea de sus.

Galaxy S10 are un port USB-C și un jack pentru căști.

Este inedit modul în care Samsung a combinat noile tehnologii (ecranul Infinity-O și senzorul ultrasonic integrat în ecran) cu vechiul și controversatul jack pentru căști, care începe să fie eliminat tot mai des de pe noile modele de smartphone. Prin urmare, pentru a introduce noile tehnologii pe dispozitivele mobile nu este obligatoriu să fie eliminate toate specificațiile mai vechi, chiar și cele care sunt apreciate de utilizatori.



Ecranul

Ecranul telefonului este Dynamic AMOLED, are 6,1 inci și este protejat cu sticlă Gorilla Glass 6. Are rezoluție Full HD+, dar aceasta se poate schimba din setări în Quad HD+. De asemenea, ecranul este certificat HDR10+, astfel încât asigură o cartografiere dinamică a culorii și contrast mai bun.

Într-adevăr, ecranul este foarte luminos și oferă o experiență de utilizare foarte plăcută. Un alt detaliu care trebuie menționat este afișajul Eye Confort, care ajustează automat luminozitatea și reduce lumina albastră. Funcția e foarte utilă mai ales dacă obișnuiești să stai noaptea târziu vizionând filme sau jucându-te pe telefon.



Sunetul

Galaxy S10 are difuzoare stereo AKG Dolby Atmos, foarte performante. Efectul surround este deosebit, dar opțiunea trebuie activată din setările telefonului. Apoi poți selecta filtrul pe care ți-l dorești: voce, muzică, film sau auto, în funcție de ce ai tu nevoie. Este clar că un sistem Dolby Atmos este obligatoriu pe un telefon pe care vrei să-l folosești destul de mult și ca să asculți muzică, dar și pentru jocuri.



Camerele foto

Modelul Galaxy S10 are o cameră frontală și un modul cu trei camere pe spate, dispuse orizontal, alături de senzorul pentru Health și LED-ul flash. Camera principală are 12MP, este cu unghi larg și are diafragmă duală, specificație introdusă de Samsung anul trecut, pe Galaxy S9. Astfel, diafragma se poate ajusta automat, de la f/1.5 pentru pozele făcute noaptea la f/2.4 pentru pozele pe lumină intensă.

Telefonul are și o cameră cu unghi foarte larg, de 16MP, care poate surprinde foarte bine peisajele, dar și un senzor teleobiectiv de 12MP. Aplicația camerei este foarte simplu de folosit, intuitiv, astfel încât poți schimba imediat senzorul pe care vrei să îl folosești, printr-o simplă setare. Senzorul cu teleobiectiv face poze foarte bune cu zoom optic 2x, dar poți folosi și zoom digital de 10x. Desigur, în acest caz fotografia nu va mai fi la fel de clară.

Poți selecta modul HDR sau modul Scene Optimiser, care recunoaște 30 de scene diferite, pentru optimizarea fotografiei. Prin modul Live Focus (Focalizare Instantanee) poți adăuga efecte bokeh destul de realiste, estompând fundalul astfel încât portretul să iasă în evidență. Filtrele pot fi aplicate chiar și după ce ai făcut fotografia. Desigur, te poți juca oricât dorești cu filmări slow-mo sau super-slow mo, la o înregistrare de 960 cadre pe secundă.

Camera frontală este de 10MP și poate fi folosită și pentru recunoaștere facială, dacă vei alege să te autentifici în acest fel. Pe lângă pozele selfie foarte bune pe care le face, camera poate înregistra video la rezoluție 4K UHD. Aceasta este o funcție nouă la un telefon Samsung, introdusă pentru prima dată pe seria Galaxy S10.

Camera are senzor Dual Pixel, care detectează fețele și cadrele în mișcare, pentru o focalizare rapidă, chiar și atunci când lumina este mai slabă. Desigur, te poți juca și cu AR Emoji, personalizându-ți avatarul așa cum dorești.



Performanța

Galaxy S10 are processor Exynos 9820 (doar în Statele Unite este disponibilă versionea cu Snapdragon 855), vine cu 8GB de RAM și 128GB memorie internă. Bateria este de 3.400 mAh și rezistă destul de bine la o utilizare normală.

Am remarcat că telefonul se comportă foarte bine atunci când rulează mai multe aplicații sau un joc destul de solicitant, nu se încălzește, având un sistem de răcire pe bază de conducte de căldură. Dar, deși nu se încinge în timpul utilizatorii, acest lucru se întâmplă totuși atunci când este pus la încărcat. De aceea, am preferat să nu îl folosesc în perioada în care se încărca.

Galaxy S10 permite încărcarea inversă (Wireless PowerShare), adică îl poți folosi pe post de baterie externă, ca să-ți încarci căștile wireless sau un alt dispozitiv, poate chiar un alt telefon. De asemenea, noul smartphone poate fi încărcat wireless, dar pentru asta va trebui să cumperi separat un pad special.

Telefonul are slot dual SIM, astfel încât poți folosi două numere de telefon. Sau, dacă nu ai nevoie de două carduri SIM, poți folosi în locul celui de al doilea un card microSD, care îți va extinde spațiul de stocare până la 512GB.



Concluzie

Noul Samsung Galaxy S10 este un telefon foarte bun, cu specificații deosebite și un preț pe măsura unui flagship: prețul în România este de aproximativ 4.000 de lei. Modelul Galaxy S10e costă în jur de 3.500 lei, iar Galaxy S10+ peste 4.500 lei. Desigur, există diferențe de specificații între cele trei modele.

Versiunea standard, Galaxy S10, este o alegere bună pentru cine dorește un flagship care să nu fie foarte mare ca dimensiuni. Telefonul are un design foarte frumos și camere bune, atât pentru fotografii cât și pentru filmări.

Performanțele telefonului nu dezamăgesc deloc, mai puțin bateria, care se va descărca destul de repede dacă folosești foarte intens dispozitivul. Dar, cum acest termen de „folosire intensă” e destul de relativ, posibil ca bateria să nu reprezinte o problemă pentru mulți utilizatori.

Vezi mai jos Unboxing Samsung Galaxy S10: