Vremurile s-au schimbat, iar televiziunea clasică pierde tot mai mult teren. Apariția platformelor de streaming a schimbat jocul și oamenii nu mai sunt astăzi nevoiți să aștepte o anumită zi sau oră pentru a urmări filmul preferat, să stea în fața tele-vizorului pentru a se uita la un meci de fotbal sau să aștepte cu orele să vadă video-clipul formației preferate. Platformele de streaming câștiga tot mai mult teren și în cele ce urmează le vom prezenta pe cele mai apreciate de utilizatorii din trei domenii: filme, evenimente sportive și audio.

1. Cea mai bună platformă de streaming pentru filme: Netflix



În acest moment este cea mai cunoscută și cea mai apreciată platformă de streaming, având o ofertă foarte bogată de filme și seriale de top, dar și o mulțime de creații în exclusivitate. Netflix este disponibil de câțiva ani în România, iar cel mai ieftin abonament are un preț de 8 EURO pe lună, în timp ce cel mai scump de 12 euro. Avantajul este că, în funcție de abonamentul ales, acesta poate fi împărțit cu alte per-soane, astfel că prețul va scădea. Pe Netflix sunt disponibile filme de top precum Închisoarea Îngerilor sau seria Harry Potter, dar și seriale de top ca Narcos sau Casa de Papel. În ultima vreme au fost adăugate tot mai multe producții românești. În plus, calitatea streaming-ului este foarte bună, nu sunt bug-uri și platforma este foarte ușor de utilizat.

2. Cea mai bună platformă de streaming pentru evenimente sportive: NetBet TV



Când vine vorba despre evenimentele sportive, fanii au la dispoziție platforma de streaming NetBet TV. Aceasta aparține operatorului de jocuri de noroc NetBet, primul autorizat de ONJN în țara noastră de ONJN. Accesul la NetBet TV este gratu-it și urmărirea unor evenimente sportive nu are costuri suplimentare. Tot ce trebuie să faceți este să aveți un cont activ la NetBet, cu cel puțin 1 RON (1 euro pentru conturile în această monedă) în balanță sau să aveți un pariu plasat în ultimele 48 de ore de minim 1 RON (sau echivalentul în altă valută). Banii nu sunt însă pentru vizionarea evenimentelor, ci îi puteți folosi distrându-vă, întrucât veți putea paria atât pe NetBet Sport, dar și accesa secțiunea de casino NetBet, unde veți găsi peste 1.200 de jocuri de cazino de la cei mai cunoscuți furnizori, dar și poker online, ruletă online și loterii internaționale.

Pe NetBet TV sunt disponibile o mulțime de evenimente fotbalistice live, precum Cupa Angliei, Serie A, Cupa Italiei și Supercupa Italiei, Cupa Franței, Cupa Ligii dini Anglia, dar și meciuri din campionatele Croației, Chinei, Olandei, Belgiei, Cehiei, Poloniei, Danemarcei, Belarusului, Suediei, Scoției și Australiei. În plus, puteți urmări și o mulțime de meciuri internaționale. Iar fanii altor sporturi nu sunt deloc neglijați, ci dimpotrivă. Fanii tenisului pot urmări live stream US Open, Ro-land Garros, turneele ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 și 38 de evenimente ATP World Tour 250 / WTA International plus ATP Next Gen. Numer-oase competiții de baschet, NHL, snooker, handbal și multe altele sunt și ele dis-ponibile pe NetBet TV. Evenimentele sportive de pe NetBet TV pot fi urmărite in-clusiv de pe telefonul mobil.

3. Cea mai bună platformă de streaming audio: Spotify

Spotify este platforma numărul 1 de streaming audio în întreaga lume în momentul de față. În România este prezent încă din 2018, iar prețul unui abonament lunar este de 4.99 EURO. La înscriere, fiecare utilizator beneficiază de trei luni gratis. Spotify poate fi accesat și fară plata acestui abonament, dar cu reclame. Din luna mai, în România este disponibil și serviciul Spotify Premium Family. Acesta costă 8 euro și poate fi accesat de 6 utilizatori simultan, cu condiția ca aceștia să locuiască la aceeași adresă.