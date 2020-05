După ani de așteptări, fanii Apple pot cumpăra în sfârșit succesorul celui mai popular model de iPhone. Lansat de curând, iPhone SE 2020 este, asemeni primului model SE, un produs accesibil, conceput special pentru cei care își doresc un iPhone bun, dar nu au buget disponibil pentru un telefon premium. Fiind un produs low budget, iPhone SE 2020 are avantaje și dezavantaje, de care ar fi bine să ții cont dacă te gândești să cumperi și tu acest smartphone.

Avantajele iPhone SE 2020

Cel mai important avantaj al acestui model și motivul pentru care fanii Apple l-a așteptat ani de zile cu sufletul de gură, îl reprezintă prețul. iPhone SE 2020 costă de la 399 de dolari, iar în România poate fi cumpărat cu 2.300 - 2.400 lei. Prin urmare, este un preț foarte mic pentru un telefon de ultimă generație, ca să nu mai vorbim despre principalul său atu: este, totuși, un iPhone!

Un alt avantaj care trebuie menționat este procesorul telefonului. Deși are un preț accesibil, iPhone SE 2020 este dotat cu procesorul A13 Bionic, pe care îl regăsim și pe modelele premium iPhone 11 și 11 Pro. În plus, telefonul are Motor Neural de generația a treia și 3GB de RAM, specificație rareori regăsită pe telefoanele ieftine.

De asemenea, iPhone SE 2020 este compatibil cu încărcarea wireless oferită de încărcătoarele Qi. Prin urmare, vorbim despre o altă specificație premium, pe care o regăsim, iată, la un telefon accesibil.

iPhone SE 2020 poate filma la rezoluție 4K, oferind utilizatorului posibilitatea de a face în timpul filmării și fotografii la rezoluție de 8MP. Filmarea 4K se poate face la 24, 30 sau 60 cadre/secundă, iar telefonul are și sistem de stabilizare video a imaginii.

O altă dotare premium pe care o regăsim pe acest telefon este certificarea IP67. Asta înseamnă că iPhone SE 2020 poate fi scufundat până la 1 metru adâncime sub apă, timp de 30 de minute, putând fi utilizat fără probleme la piscină sau la duș. Este, de asemenea, rezistent la praf.

Dezavantajele iPhone SE 2020

Punctul slab al acestui telefon îl reprezintă designul. Ca aspect, telefonul este aproape identic cu modelul iPhone 8. Are margini late și nu are ecran edge-to-edge, asemeni telefoanelor mai noi. În acest fel, Apple a putut produce un telefon ieftin, preferând să renunțe la un design atractiv și să păstreze multe specificații interne superioare. Dacă nu te încântă aspectul telefonului, poți recurge la un truc simplu și practic: îl poți personaliza cu o husă pentru iPhone SE 2020, astfel încât telefonul tău va arăta foarte bine, va fi protejat, iar gama de huse din care poți alege este foarte variată.

Tot pentru a putea reduce costurile de producție, Apple a introdus pe acest model o singură cameră foto, în timp ce iPhone 11 Pro are pe spate trei senzori. Totuși, camera de pe iPhone SE 2020 este destul de bună, fiind un senzor wide, care poate face poze în Modul Portret cu efecte bokeh și poate controla profunzimea imaginii. Și camera frontală este dotată cu Mod Portret.

Fiind un telefon low budget, iPhone SE 2020 nu are sistem de recunoaștere facială Face ID, ci un senzor de amprentă Touch ID. În plus, ecranul acestui model este LCD, nu OLED. Un display OLED ar fi costat însă mai mult, deoarece oferă o claritate superioară a culorilor și imaginii și reduce consumul de energie.

În concluzie, iPhone SE 2020 este un telefon bun, pe care îl poți cumpăra la un preț avantajos. Chiar dacă regăsim pe el specificații de acum 3 ani (ecran LCD și Touch ID), dacă îți dorești un iPhone nou, dar nu ești dispus să plătești 1.000 de euro, iPhone SE 2020 este o alegere foarte bună.