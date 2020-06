În 2014 a înmatriculat primul Logan electric din lume și a fluturat cu mândrie talonul auto, să-l vadă toată lumea. În 2020, francezul Marc Areny vede cu alți ochi afacerea sa cu automobile cu motoare convertite.

A intuit bine că viitorul va fi al mașinilor electrice, așa că a făcut tot posibilul ca să aibă și el măcar una. Fiindcă nu a putut să o construiască de la zero, și-a zis că are mai mari șanse dacă îi schimbă motorul termic cu unul electric. Și-a ales un model extrem de popular în Europa și lider al pieței auto locale, Dacia Logan.

În 2013, a reușit să echipeze primul Logan cu motor electric și să-l facă funcțional. Până când a ajuns să-l omologheze, toată lumea vorbea de el. În mai 2018 am testat acest Logan electric în cadrul Bucharest Technology Week și i-am spus lui Marc că a făcut un pariu riscant. Dacia Logan e o mașină fiabilă, dar ieftină, iar conversia lui, fixată la 16.900 de euro, extrem de scumpă. Ani mai târziu avea să se convingă singur de asta, însă nu și-a abandonat crezul că, într-o zi, îi face pe români să înțeleagă că Loganul lor „ușurat” de motorul termic și-ar recupera investiția în timp, datorită costurilor infime de mentenanță.

„Conversia are potențial, în continuare. Ce ne oprește încă sunt costurile. Cu un ajutor de 5.000 de euro pe conversie, de exemplu, s-ar putea schimba foarte mult. Cu acest virus am văzut că o schimbare este posibilă și atunci ar trebui să ne gândim mai mult la ce consumăm și cum consumăm. Cred că a converti mașinile existente are din ce în ce mai mult sens. Sau poate că este vorba de timing”, a declarat francezul pentru yoda.ro.

Deși românii nu s-au înghesuit să-și modifice automobilele Dacia Logan pe care le conduc, Areny crede în proiectul său. A reușit să reducă substanțial costurile echipării cu motor electric și încearcă să intre pe piața franceză.

„Pe Logan nu a prins fiindcă, pentru a fi rentabil, trebuie făcut la scară mare ceea nu am reușit, încă, în țară. Mai facem o încercare în Franța, cu colaboratori, unde din ianuarie se poate omologa o mașină convertită și unde se acordă până 5.000 de euro pentru acest tip de conversie. Poate că iar e vorba de timing”, mai spune francezul, care locuiește la Pitești de ani buni. De la 16.900 de euro, cât costa echiparea unei mașini cu motor electric, a ajuns la un cost de maximum 14.000 de euro.

A pus motoare de Tesla pe Porsche

Fiindcă nu i-a mers prea bine în România cu conversia Dacia Logan, Areny a „atacat” modelele cu mulți cai putere din sporturile cu motor.

„Am mers mai mult pe varianta de motorsport. Cu echipa de la Cox E-Motorsport am convertit un GOLF VI pentru VTM. Mașina merge de 2 ani cu performanțe excepționale pentru primul prototip. Și, cel mai important, nici un fel de mentenanță!”, a mai spus Marc Areny.

Pe lângă VW, Areny a convertit două modele Porsche (un 944 și un 911 Turbo) cu motoare de Tesla, un buggy și o broscuță. În acest moment are în pregătire o mașină electrică de curse, cu 850 kg și 500 de cai putere. „Mai avem două proiecte deosebite, dar vor fi prezente la finalul verii. Primim foarte multe cereri din afară pentru mașini de epocă”, mai spune acesta.

Idei noi în timpul pandemiei de coronavirus

Afacerea sa a încetinit serios începând cu luna aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus. În timpul petrecut pe margine, Marc Areny și echipa lui au venit cu idei noi, la care nu s-ar fi gândit deloc dacă nu ne-am fi confruntat cu această criză medicală.

„În luna aprilie, activitatea a încetinit. Acest lucru ne-a dat timp să gândim soluții noi și ne-am apucat să facem sisteme de stocare de energie, de la 10 kWh până 100 kWh, pe bază de baterii de mașini electrice second hand (accidentate, de fapt). Am primit multe cereri din țară și din afară. A fost foarte ușor să trecem de la pachete de baterii pentru mașini, la pachete de baterii pentru casă”, confirmă Areny.

Fotografii: colecție personală/Yoda.ro

