Cei de la iFixit au publicat un video în care dezasamblează două telefoane - un iPhone 12 și un iPhone 12 Pro, ca să vadă ce diferențe există între cele două modele.

Concluzia experților care au făcut acest experiment este cât se poate de interesantă: telefoanele sunt practic identice la interior!

Mai mult, ecranul poate fi mutat de la un model la altul, având aceeași dimensiune - 6,1 inci. Astfel, singura diferență evidentă este un senzor foto în plus și un scanner LiDar la modelul iPhone 12 Pro.

iPhone 12 are cameră dublă pe spate, cu un senzor wide-angle de 12MP și unul ultra-wide de 12MP, în timp ce modelul 12 Pro are o cameră triplă - cu un senzor telephoto de 12MP în plus.





Procesorul nou, A14 Bionic, ar trebui să fie mai performant și să ajute inclusiv la reducerea consumului de energie, dar primele recenzii venite de la utilizatori arată că acest lucru nu se prea întâmplă, iar telefoanele se descarcă destul de repede.

În plus, bateriile de pe noile modele nu mai sunt dispuse în forma literei L, cum erau cele dinainte.

Potrivit celor de la iFixit, Apple a introdus pe noile telefoane mai multe componente ieftine, ca să poată menține prețul la un nivel decent, în ciuda introducerii conexiunii 5G.

Nota pe care o primesc noile modele de iPhone pentru ușurința de reparare este de numai 6 din 10.

Problema care a scăzut considerabil nota primită este la carcasa din sticlă, care este foarte fragilă și dificil de înlocuit în cazul în care se va sparge.