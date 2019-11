Bill Gates a dezvăluit că, după părerea lui, Windows Mobile ar fi fost în locul Android, dacă Microsoft nu ar fi fost în, momentul 0, subiectul unei investigații a autorităților americane.

„Nu există nicio îndoială că procesul intentat atunci a adus mari deservicii Microsoft și dacă acesta n-ar fi existat ne-am fi concentrat mai puternic pe dezvoltarea sistemului de operare pentru telefoanele mobile, așa că în loc să folosiți Android, astăzi ați fi utilizat Windows Mobile. Dacă nu ar fi fost acel caz… am fost atât de aproape, însă am fost prea distrat. Am eșuat din cauza acestui stress”, a declarat Bill Gates.

Ezitările trecerii de la Windows Mobile la Windows Phone a permis dezvoltarea Android, însă la acel moment compania Microsoft a avut cea mai mare oportunitate de evoluție, ocazie pe care a ratat-o. Gates a dezvăluit și că gigantul a ratat oportunitatea de a lansa Windows Mobile pe un telefon-emblemă al Motorola.

„Am întârziat doar cu trei luni o lansare a sistemului pe Motorola, așa că am pierdut trenul. Acum, nimeni din sală nu a auzit măcar de Windows Phone”, a mai spus omul de afaceri.

Nu este clar la ce telefon se referă Gates, dar este cunoscut faptul că promovarea Motorola în SUA a contribuit la succesul Android, exact în momentul 0 pentru Windows Mobile.

Nu este pentru prima data când Bill Gates se referă la eșecul Microsoft în zona de sisteme de operare pentru mobile. Acesta a recunoscut, tot în acest an, că pierderea locului I în acest domeniu, în fața Android, a fost „cea mai mare greșeală din viața lui”, o situație din care Microsoft a pierdut 400 de miliarde de dolari.

Google a achiziționat Android în 2005 pentru 50 de milioane de dolari și Windows Mobile a fost prima țintă a companiei.