Compania Apple a lansat pe 10 septembrie noua serie iPhone 11, cu trei versiuni de bază: iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max. Astfel, compania introduce pentru prima dată un telefon numit „Pro”. Acesta are un ecran Super Retina display HDR de 6,5 inci, HDR, Dolby Vision și Dolby Atmos.

Reprezentanții Apple susțin că modelul Pro este cel mai performant telefon realizat vreodată de ei și, într-adevăr, acesta este dotat cu un procesor A13 Bionic ce face telefonul să funcționeze mai bine în zona de machine learning și care poate să efectueze un trilion de operațiuni. Gigantul arată că iPhone 11 Pro are o baterie cu o autonomie mai mare cu până la 5 ore față de iPhone XS și suportă și încărcare la 18 wați, informează The Telegraph.

În ceea ce privește camera foto, iPhone 11 Pro are un modul triplu. Senzorul principal are 12MP și este unul wide F1.8, cel telefoto are tot 12MP și este capabil de zoom optic 2x, iar ultima cameră este una ultra wide F2.0.

Tot la nivel fotografic, compania americană a implementat tehnologia Deep Fusion, care are rolul de a îmbunătăți fotografiile realizate. Astfel, cu ajutorul camerei sunt surprinse mai multe imagini, apoi ele sunt combinate pentru a rezulta o singură fotografie finală. Referitor la video, iPhone 11 Pro poate filma 4K la 60 de cadre pe secundă.

iPhone 11 Pro va fi disponibil în nuanțele Midnight Green, Space Grey, Silver și Gold și se va vinde cu 999 de dolari.

La rândul său, iPhone 11 are o carcasă de aluminiu ionizat, un display Liquid Retina de 6,1 inci și suportă Dolby Atmos.

Acesta vine cu un modul foto compus din doi senzori de 12MP, unul wide, iar celălalt ultra wide. Compania introduce și o nouă funcție, numită Semantic Rendering prin care recunoaște mai bine personajele din poze.

De asemenea, o funcționalitate anunțată de reprezentanții gigantului este și aceea care permite realizarea de portrete ale animalelor. iPhone 11 va disponibil de la un preț începând cu 700 de dolari.