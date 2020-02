Compania americană Apple a fost amendată de o organizație din Franța pentru că a mințit clienții, prin omisiune, cu privire la telefoanele acestora. Gigantul a fost obligat să plătească 25 de milioane de euro pentru că a scăzut intenționat performanța unor modele mai vechi de iPhone. Amenda a fost dată de organizația DGCCRF din Franța, iar unul dintre motive a fost faptul că utilizatorii nu au fost anunțați de această schimbare.

În 2017, Apple a confirmat că a încetinit performanța unor iPhone-uri pentru „a prelungi durata de viață" a dispozitivelor. Unii utilizatori au suspectat de mult timp că Apple face asta pentru a-i încuraja să treacă la următorul model mai performant și mai scump. Bineînțeles, compania a negat acest motiv și a spus doar că bateriile nu mai sunt capabile să aducă îndeajuns de multă putere dispozitivului, pe măsură ce timpul trece. Rezultatul? Unele iPhone-uri se stingeau din senin pentru a proteja componentele. Drept urmare, Apple a lansat un update prin care „încetinea" aceste dispozitive.

Organizația din Franța a spus că utilizatorii nu au fost informați că actualizarea va avea acest rezultat. „Apple a comis infracțiunea de practică comercială înșelătoare prin omisiune" și a fost de acord să plătească amenda. Apple continuă practica și reduce performanța următoarelor telefoane: iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 și iPhone 8 Plus (ce rulează iOS 12.1 sau o versiune superioară), iPhone X (cu iOS 12.1 sau o versiune superioară), iPhone XS, XS Max și XR care rulează iOS 13 și o versiune viitoare, au arătat cei de la Apple.