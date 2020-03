Un raport publicat de 9to5Mac anunță că producătorul american va lansa și o versiune mai mare a noul model accesibil de iPhone.

Detaliile despre acest telefon au fost descoperite în codul iOS 14. Este posibil ca iPhone 9 și 9 Plus să fie de fapt seria mai accesibilă de telefoane despre care se vorbește deja de mai bine de un an, sub denumirea iPhone SE 2.

Astfel, noua serie iPhone 9 va înlocui actualele modele iPhone 8 și 8 Plus. Ambele telefoane din seria iPhone 9 vor avea procesor A13 Bionic, folosit acum pe modelul premium iPhone 11 Pro.

Noile dispozitive vor avea buton home, la fel cum întâlnim și pe actuala serie iPhone 8, dar nu va fi un buton fizic, ci unul care va funcționa prin motor Taptic, care va simula apăsarea.

Pentru că aceste telefoane vor fi mai ieftine, nu vor avea sistem Face ID, ci vechiul Touch ID, adică senzor de amprentă. De asemenea, vor veni cu ecran LCD, nu OLED, cum întâlnim la modelele premium.

Nu știm deocamdată cât vor costa aceste modele, dar DigiTimes sugerează că prețul de pornire pentru iPhone 9 ar putea fi 399 dolari.

Seria iPhone 9 ar fi trebuit să fie lansată chiar luna aceasta, deoarece producția a început în ianuarie, dar evenimentul a fost amânat din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit analistului Apple Ming-Chi Kuo.