Apple pregătește câteva schimbări pentru iPhone-urile care vor fi lansate anul acesta.

A venit vremea ca display-urile iPhone-urilor să primească unele upgrade-uri în acest an nou. Potrivit unui raport publicat de site-ul din Coreea de Sud The Elec, noile telefoane de la Apple vor avea display-uri îmbunătățite în acest an.

Vorbim despre ecrane noi pentru telefoanele producătorului american care vor fi mult mai subțiri și vor integra tehnologii noi pentru un sistem de touch integrat mult mai eficient.

LG Display are în plan un upgrade pentru farbricile sale în care produce display-uri OLED de generația a 6-a destinate device-urilor de mici dimensiuni. Printre acestea se află și linia E6 de producție care exclusiv destinată iPhone-urilor și se află în Paju, din provincia Gyeonggi.

Prin acest update, circuitele care leagă ecranul OLED de device nu vor mai avea nevoie de o interfață proprie, ceea ce înseamnă că ecranul în sine montat pe telefon va fi mai subțire, astfel și costul de producție al telefoanelor va fi mai mic.

Nu este încă foarte clar dacă acest lucru va conduce mai departe și la un device mai subțire. Este posibil ca Apple să folosească spațiul suplimentar pentru a aduce alte upgrade-uri viitoarelor sale telefoane.