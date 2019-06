Fără compromisuri. Acesta este mesajul pe care cei de la Oppo îl transmit odată cu viitorul lor telefon, care ar urma să apară pe 26 iunie.

Fără cameră care iese din corpul telefonului. Fără decupaje ciudate și neplăcute pentru experiența generală de utilizare. Oppo propune un smartphone cu un display 100% integral, fără decupaje.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ????

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! ???? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY